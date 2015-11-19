Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Балтика - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Статьи
    • «Тотти и Кассано могут стать блестящими порноактерами». Как сайт для взрослых готовит вторжение в футбол

    «Тотти и Кассано могут стать блестящими порноактерами». Как сайт для взрослых готовит вторжение в футбол


    0
    Голосов: 0
    19.11.2015 15:10
    На днях всемирно известный портал PornHub объявил конкурс, победителю которого будет позволено нанести изображение компании на месте титульного спонсора. «Бомбардир» рассказывает, как порносайт готовится покорить футбольный мир.

    На днях всемирно известный портал PornHub объявил конкурс, победителю которого будет позволено нанести изображение компании на месте титульного спонсора. "Бомбардир" рассказывает, как порносайт готовится покорить футбольный мир.

    Лето 2014. Массивное здание кентского университета, чем-то напоминающее российский МПГУ. На прилегающих к нему футбольных полях то и дело раздаются оживленные возгласы: здесь два раза в неделю тренируется "Резерфорд Рейдерс" – чемпионы Англии среди ВУЗов 2013 года. Денег на сезон 2014/15 команде катастрофически не хватало, и ребята приняли решение о поиске спонсора. Недели сменялись месяцами, но дело с мертвой точки никак не сдвигалось.

    После очередных неудачных переговоров кентские студенты пустились в авантюру и в шутку наклеили на месте титульного спонсора название компании PornHub. Фотографии с изображениями креативщиков быстро разлетелись по фейсбуку и собрали множество лайков и комментариев. Все шло по-студенчески весело и задорно, пока за дело не взялась сама компания. "Привет, мальчики, я хочу поговорить с вами. Как я могу с вами связаться?" – написала в твиттере представитель PornHub Эми Макэлвейн. Впоследствии на студентов вышло руководство компании, официально предложившее "Резерфорду" сотрудничество. Студенческая команда внезапно стала известна на весь мир.

    Игроки успели заказать футболки с надписью PornHub и даже похвастаться ими на тренировках. Но до сотрудничества с порносайтом студенты так и не добрались: в последний момент в дело вступил ректорат кентского университета. "Резерфорд" вылетит из всех студенческих турниров, а сами ученики будут с позором отчислены – пригрозило руководство ВУЗа. "Студенческой команде по крикету разрешено носить логотип пивной компании, а нам – нет?! Это беспредел!", – отреагировал один из игроков "Резерфорда".

    PornHub прервал все контакты с "Резерфордом", но планы ворваться в большой футбол не оставил. Чтобы как-то смягчить моралистов, сайт все чаще стал проводить соцопросы и исследования на темы, не связанные с порно. Компания стала активно внедряться в социальную жизнь: спонсировать шотландский гольф, американский софтбол, различные научные исследования. Часть своих доходов PornHub потратил на исследование рака груди под девизом "Спасти сиськи!". В благодарность порносайт заслужил свой кусочек на огромном рекламном стенде Times Square, что в Нью-Йорке. Бренд PornHub уже сейчас заметно отличается от конкурентов из Brazzers, которые специализируются исключительно на кроватных делах.

    Весь год PornHub в усиленном режиме очищал свое имя. И вот теперь пришло время перейти в наступление. "В следующем сезоне мы будем спонсировать одну из итальянских команд. Мы готовы оказать нашему будущему клубу финансовую помощь и при необходимости покрыть все его долги. Чтобы выбрать подходящую нам команду, мы объявляем о начале конкурса" – заявил вице-президент PornHub Кори Прайс.  
    Возражений от руководства Серии А не последовало, что его крайне обрадовало. "В нашем деле нет ничего криминального. Порно – такая же часть нашей жизни, как и распитие алкоголя. Человечество само создает себе моральные преграды и подчас мыслит стереотипами", – пытается оправдать затею вице-президент PornHub.

    Среди болельщиков уже вовсю ведутся споры, кто "выиграет" конкурс за право сотрудничать с порносайтом. В дискуссии принял участие даже Рокко Сиффреди – знаменитый актер, на счету которого более сотни ролей. "Сотрудничество с PornHub больше всего подошло бы "Роме" и "Сампдории". Я люблю Тотти и Кассано, с такой харизмой они могут стать блестящими порноактерами", – заявил Сиффреди. 

    В PornHub уже выдвигают идею по открытию своего фастфуда и торгового центра. Доходы компании растут с космической скоростью, что позволяет им захватывать все новые рекламные пространства. Футбол – далеко не вершина айсберга. Но футбол – то самое средство, которое поможет PornHub обрести всемирную популярность.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: giallorossi.net, rappler.com, tycsports.com, giallorossi.net
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Майор Дзагоев
    1447944643
    Ой, долбодубы! Долбаные штатовцы, делают бабло на всем!
    Ответить
    Juventini_24
    1447947014
    Да уж, дожили. У нас предприятия в разрухе, а у них порно-сайты процветают.
    Ответить
    Karpathian
    1447971370
    Рокко Сиффреди снялся более чем 1300 фильмах по состоянию на 2011 год As of October 2011, he has starred in more than 1,300 pornographic films (с) Википедия
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1448011383
    Тотти и Касано - прирожденные актёры гeй-пorno . Рома может всей командой сниматься!)
    Ответить
    Тот еще Бобер
    1448027390
    это очень любопытно. порно имеет все шансы стать отличной площадкой для успешного бизнеса. порно+футбол=золотая жила
    Ответить
    vasiok74
    1448215823
    а почему бы и нет
    Ответить
    FC Terek-95
    1448656199
    Лизнуть готовы лижбы деньги деньги
    Ответить
    headdevil
    1450527001
    жесть
    Ответить
    hjvfybcn
    1456029896
    Боварии она бы подошла )))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+