Реакция Карпина на недопуск России до ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о неучастии команды в чемпионате мира-2026.
- Команду не допустили до жеребьевки отбора.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.
«Это было ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало.
Игроки с этим уже живут давно. Никто не настраивался на то, что нас вдруг вернут и допустят до жеребьевки», – сказал Карпин.
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Источник: «Матч ТВ»