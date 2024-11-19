Реакция Карпина на недопуск России до ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о неучастии команды в чемпионате мира-2026.

Команду не допустили до жеребьевки отбора.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

«Это было ожидаемо, никто иллюзий не питал. Сюрпризом это не стало.

Игроки с этим уже живут давно. Никто не настраивался на то, что нас вдруг вернут и допустят до жеребьевки», – сказал Карпин.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE