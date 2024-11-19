Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на вопрос, хочет ли он прямо сейчас возглавить «Спартак».

«Я не могу говорить на темы, которые для меня сейчас неактуальны. Мои возможности всем, кому надо, известны. Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я – главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует.

Кому нужно, тот меня найдет. Будет вопрос, будет ответ. Я тысячу раз уже это говорил, но все, видимо, считают, что я лукавлю. Вот вы думали полгода назад, что я буду в Казахстане?» – сказал Черчесов.

Он был главным тренером «Спартака» в 2007-2008 годах и выиграл с командой серебряные медали.

До назначения на этот пост Черчесов с июня 2006-го работал спортивным директором красно-белых.

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