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    Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на вопрос, хочет ли он прямо сейчас возглавить «Спартак».

    «Я не могу говорить на темы, которые для меня сейчас неактуальны. Мои возможности всем, кому надо, известны. Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я – главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует.

    Кому нужно, тот меня найдет. Будет вопрос, будет ответ. Я тысячу раз уже это говорил, но все, видимо, считают, что я лукавлю. Вот вы думали полгода назад, что я буду в Казахстане?» – сказал Черчесов.

    • Он был главным тренером «Спартака» в 2007-2008 годах и выиграл с командой серебряные медали.
    • До назначения на этот пост Черчесов с июня 2006-го работал спортивным директором красно-белых.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    19.11.2024 21:13
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    Комментарии (5)
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    oyabun
    1732040829
    Интересно, зачем каждые несколько месяцев начинают муссировать тему "Черчесов и Спартак"? Кому то очень нужно пропихнуть его в клуб? Чтобы запихнуть пониже в таблице? Как то очень уж навязчиво и заметно.
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    timon2401
    1732041485
    И дай бы бог что бы он в сборной Казахстана был вечно..
    Ответить
    Anton01011969
    1732048044
    Не дай бог его возьмут тренером в Спартак!!! Пора бы ему на кресле качалке сидеть и книги читать, а не тренером быть!!! Изжил себя, так нечего дуться, как индюк и строить из себя супер-тренера!!!
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    momwig_
    1732049230
    На словах ты - Лев Толстой...
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