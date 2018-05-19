Мы знаем, куда должен перейти Буффон

Джиджи, есть идея.

Италия завершила сезон двумя поводами пустить скупую слезу.

1. Легендарный Буффон завершает карьеру в «Ювентусе».

2. В Серию А вернулась команда, в которой Джиджи начинал.

Прошлой ночью мужчина попрощался с болельщиками в инстаграме. Прочитав письмо Джанлуиджи, заснули только люди без сердца. Ниже – перевод послания. Осторожно: это просто невыносимо.

Сегодня Буффон сыграет последний матч за «Ювентус». Но завершать карьеру великий вратарь пока не собирается: «Следующие три дня будут полны эмоций. После них я окончательно решу, продолжу ли играть. Постараюсь следовать зову моей души и природы». Ветерану посыпались предложения со всего мира, но сквозь азиатские деньги, старых друзей в МЛС и отчаянные европейские клубы проглядывает самый душещипательный вариант. «Парма».

Три года назад эту команду признали банкротом и понизили до любителей. С того момента началось возвращение – «Парма» поднималась в классе каждый сезон и дошагала до Серии А за максимально короткий срок. Ранее трижды подряд повышать дивизион не удавалось никому из итальянского футбола, поэтому после вчерашней решающей победы над «Специей» пармезанцы сходят с ума.

Больше остальных болельщики благодарны капитану. Алессандро Лукарелли не бросил «Парму» после объявления о банкротстве и вернулся вместе с командой. Сейчас ему 41 год – именно Лукарелли обратился к Буффону с предложением вспомнить былое и помочь родной команде закрепиться в главной лиге Италии.

Джанлуиджи исключил переход в «Парму»: «Сейчас я получил несколько предложений. Это захватывающие вызовы как на поле, так и за его пределами. Самое важное предложение сделал синьор Аньелли. Возвращение в Парму – детская романтическая мечта. Но нет, за этим ничего не стоит». Но ведь можно подумать еще раз.

Джиджи, не торопись с выбором. И да – это было невероятно. Спасибо.

Перевод письма: телеграм-канал ДжанлукаЛападула