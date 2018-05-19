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    Мы знаем, куда должен перейти Буффон


    4
    Голосов: 13
    19.05.2018 13:00
    Джиджи, есть идея.

    Италия завершила сезон двумя поводами пустить скупую слезу.

    1. Легендарный Буффон завершает карьеру в «Ювентусе».

    2. В Серию А вернулась команда, в которой Джиджи начинал.

    Прошлой ночью мужчина попрощался с болельщиками в инстаграме. Прочитав письмо Джанлуиджи, заснули только люди без сердца. Ниже – перевод послания. Осторожно: это просто невыносимо.

    Письмо Буффона

    Сегодня Буффон сыграет последний матч за «Ювентус». Но завершать карьеру великий вратарь пока не собирается: «Следующие три дня будут полны эмоций. После них я окончательно решу, продолжу ли играть. Постараюсь следовать зову моей души и природы». Ветерану посыпались предложения со всего мира, но сквозь азиатские деньги, старых друзей в МЛС и отчаянные европейские клубы проглядывает самый душещипательный вариант. «Парма».

    Три года назад эту команду признали банкротом и понизили до любителей. С того момента началось возвращение – «Парма» поднималась в классе каждый сезон и дошагала до Серии А за максимально короткий срок. Ранее трижды подряд повышать дивизион не удавалось никому из итальянского футбола, поэтому после вчерашней решающей победы над «Специей» пармезанцы сходят с ума.

    Парма

    Больше остальных болельщики благодарны капитану. Алессандро Лукарелли не бросил «Парму» после объявления о банкротстве и вернулся вместе с командой. Сейчас ему 41 год – именно Лукарелли обратился к Буффону с предложением вспомнить былое и помочь родной команде закрепиться в главной лиге Италии.

    Джанлуиджи исключил переход в «Парму»: «Сейчас я получил несколько предложений. Это захватывающие вызовы как на поле, так и за его пределами. Самое важное предложение сделал синьор Аньелли. Возвращение в Парму – детская романтическая мечта. Но нет, за этим ничего не стоит». Но ведь можно подумать еще раз.

    Джиджи, не торопись с выбором. И да – это было невероятно. Спасибо.

    Буффон

    Буффон

    Буффон

    Буффон

    Перевод письма: телеграм-канал ДжанлукаЛападула

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 22 мая 2018, 15:38

      пусть в псж уходит,хоть командный дух нормализует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2018, 23:59

      Надо в Парму играющим тренером)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 19 мая 2018, 22:32

      Человечищще!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Spair0 19 мая 2018, 18:41

      Буффонище!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 мая 2018, 17:19

      Джи Джи легенда!!! Жаль, что так и не смог покорить ЛЧ, но сердца миллионов болельщиков, думаю покорил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 19 мая 2018, 16:59

      Сказал Кану,Скажу и ему - ты Великий,спасибо ,что не дали ******** детство!!!!Спасибо Джи Джи!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 мая 2018, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В " Манчестер Сити " надо сходить , ведь нет еще победы в Лиге чемпионов .......

      -4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 мая 2018, 15:17

      ээхххх... надеюсь, еще поиграет.. но парма все таки не очень подходящий вариант...

      2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 19 мая 2018, 14:21

      Прощай ЛЕГЕНДА! спасибо за эти прекрасные годы!!)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 19 мая 2018, 14:14

      для Легенды любой выбор будет правильным! Удачи во всем !

      3
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