Буффон в субботу сыграет последний матч за «Ювентус». Он может перейти в клуб не из Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о своем будущем.

Вратарь в субботу сыграет последний матч за туринский клуб. Это будет встреча против «Вероны» в чемпионате Италии.

Решение о продолжении карьеры игрок примет на следующей неделе. У него есть несколько предложений из-за рубежа.

Также Буффон заявил, что не намерен продолжать карьеру в сборной Италии.

Mediaset: «Ливерпуль» намерен пригласить Буффона и сделать его основным вратарем