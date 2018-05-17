Буффон в субботу сыграет последний матч за «Ювентус». Он может перейти в клуб не из Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о своем будущем.
Вратарь в субботу сыграет последний матч за туринский клуб. Это будет встреча против «Вероны» в чемпионате Италии.
Решение о продолжении карьеры игрок примет на следующей неделе. У него есть несколько предложений из-за рубежа.
Также Буффон заявил, что не намерен продолжать карьеру в сборной Италии.
Mediaset: «Ливерпуль» намерен пригласить Буффона и сделать его основным вратарем
Источник: Football Italia