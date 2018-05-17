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    Буффон в субботу сыграет последний матч за «Ювентус». Он может перейти в клуб не из Италии

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о своем будущем.

    Вратарь в субботу сыграет последний матч за туринский клуб. Это будет встреча против «Вероны» в чемпионате Италии.

    Решение о продолжении карьеры игрок примет на следующей неделе. У него есть несколько предложений из-за рубежа.

    Также Буффон заявил, что не намерен продолжать карьеру в сборной Италии.

    Mediaset: «Ливерпуль» намерен пригласить Буффона и сделать его основным вратарем

    Источник: Football Italia

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    17.05.2018 13:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 20:51

      Если есть силы и желание поиграть ,то лучше остаться в Ювентусе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 17 мая 2018, 20:16

      Удачи тебе, ДжиДжи, куда б тебя не занесла судьба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 17 мая 2018, 14:22

      А вот нам как раз очень нужен опытный вратарь сейчас..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 14:17

      Ливерпуль)

      1
      Ответить
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