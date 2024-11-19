Евсеев – о хулиганском нападении: «Мы сами скрутили этих придурков, потом приехала полиция»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев раскрыл подробности нападения в Астрахани.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

«Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем – покажет время. Пока непонятно.

Вижу ли сейчас? Проблемы [с глазами] есть, но все вижу.

Если говорить про саму ситуацию – на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», – сказал Евсеев.

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