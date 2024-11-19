Назван победитель премии «Джентльмен года»

В России определили обладателя премии «Джентльмен года». В этом году награду получил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», – прокомментировал Тюкавин.

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