Назван победитель премии «Джентльмен года»

В России определили обладателя премии «Джентльмен года». В этом году награду получил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», – прокомментировал Тюкавин.
- «Комсомольская правда» вручает награду в течение 30 лет.
- За историю премии ее обладателями становились такие футболисты, как Андрей Тихонов, Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Роман Зобнин, Игорь Семшов, Дмитрий Булыкин, Игорь Акинфеев.
- Тюкавин в минувшем сезоне РПЛ помог «Динамо» занять 3-е место.
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