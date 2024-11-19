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    Назван победитель премии «Джентльмен года»

    В России определили обладателя премии «Джентльмен года». В этом году награду получил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

    «Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», – прокомментировал Тюкавин.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    19.11.2024 15:55
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    Комментарии (14)
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    Питерский князь
    1732021157
    Есть анекдот про аптеку, презервативы и обслужите джентльмена.
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    Strig
    1732021704
    у нас джентиков не бывает
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    andr45
    1732023423
    «Не лучше ли, друзья мои, выбрать Вильяма, понимаете, нашего Рошу?»
    Ответить
    subbotaspartak
    1732025342
    Теперь в смокинге играть...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732025807
    Сколько у этого джентльмена штрафов ПДД?
    Ответить
    slowinskynet
    1732026933
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    Питерский князь
    1732027474
    А чё примия вручается премия только спорЦменам? Почему меня в списке нет? :)))
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    ziborock
    1732031948
    Тюкавин - джентльмен?!) Очень часто не по джентльменски он себя вел! В прошлом году "лучший молодой игрок", в этом "джентльмен", явно кто то протаскивает паренька!
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