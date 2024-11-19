РФС заявил, что вероятность участия России в ЧМ-2026 сохраняется

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил участие России в ЧМ-2026.

Команду не допустили до жеребьевки отбора.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

– Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет. Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента – до непосредственного начала отборочного цикла. Вот когда игры начнутся, уже будет стабильное соревнование, и заявить туда кого‑то дополнительно уже будет невозможно.

Что касается жеребьевки, безусловно, это важный момент. Но это не означает, что работу по нашему допуску мы с коллегами из УЕФА прекратим.

– У вас есть четкий ответ на эту тему от УЕФА?

– Ответ очень простой и формальный, они все время его используют. УЕФА пишет, что в соответствии с решением исполкома Россия отстранена от участия в международных соревнованиях до особого распоряжения.

Напомню, что я являюсь членом комитета УЕФА по соревнованиям сборных команд. Все документы, которые рассматривает комитет, в части официальных соревнований содержат отметку: количество стран‑участниц национальных ассоциаций УЕФА – 55, количество стран‑участниц соревнований – 54. С примечанием о решении исполкома.

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