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    • РФС заявил, что вероятность участия России в ЧМ-2026 сохраняется

    РФС заявил, что вероятность участия России в ЧМ-2026 сохраняется

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил участие России в ЧМ-2026.

    • Команду не допустили до жеребьевки отбора.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

    – Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет. Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента – до непосредственного начала отборочного цикла. Вот когда игры начнутся, уже будет стабильное соревнование, и заявить туда кого‑то дополнительно уже будет невозможно.

    Что касается жеребьевки, безусловно, это важный момент. Но это не означает, что работу по нашему допуску мы с коллегами из УЕФА прекратим.

    – У вас есть четкий ответ на эту тему от УЕФА?

    – Ответ очень простой и формальный, они все время его используют. УЕФА пишет, что в соответствии с решением исполкома Россия отстранена от участия в международных соревнованиях до особого распоряжения.

    Напомню, что я являюсь членом комитета УЕФА по соревнованиям сборных команд. Все документы, которые рассматривает комитет, в части официальных соревнований содержат отметку: количество стран‑участниц национальных ассоциаций УЕФА – 55, количество стран‑участниц соревнований – 54. С примечанием о решении исполкома.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 14:50
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    Комментарии (18)
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    VVM1964
    1732019929
    Мало того - вероятность такого события достаточно большая - 50 % !!! ))) (либо примем участие, либо не примем..., а точнее - допустят\не допустят )
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    andr45
    1732020413
    Перевожу слова Митрофанова на русский, общедоступный язык. Бюджет на ведение переговоров об участии России в ЧМ-2026 еще не до конца освоен. Мы продолжим его освоение и будем вести переговоры до последней копейки (цента).
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    Питерский князь
    1732020983
    Вот украину за*уярим и вот не недокомплект.
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    Из Твери Леха
    1732022433
    На кой черт они в трёх странах проводят сразу? Тут один штат может при желании провести ЧМ.
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    bset
    1732022615
    Да что уж там. Вероятность выиграть ЧМ-2026 Россией тоже сохраняется.
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    NewLife
    1732024948
    Уже слишком долго нас кормят этой похлебкой для оправдания бюрократической суетни, уже тошнит(((
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    Серый212918
    1732025153
    Если согласимся на заморозку сво на условиях нато, шанс попасть на отборочные есть. Да лучше с Брунеем играть!!!
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    Айболид
    1732030069
    Часиков в 7 вечера "цукена" от батареи отстегнут и он примчится сюда со свежей порцией своих высеров .
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    k611
    1732030383
    Не надо тешить себя иллюзиями. Спорт к сожалению тоже политизирован.
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    Айболид
    1732039489
    цукен решил "назло мамке уши отморозить" ))))))))))))))))))))))
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