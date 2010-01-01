Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

МюПа - турнирная таблица

Коувола
Финляндия. Вейккауслига
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Боруссия М
2
Вильярреал
3
Цюрих
4
Аполлон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
14
4
10
12
6
3
2
1
15
7
8
11
6
2
1
3
10
14
-4
7
6
1
0
5
4
18
-14
3
Группа B
1
Брюгге
2
Торино
3
ХИК
4
Копенгаген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
10
2
8
12
6
3
2
1
9
3
6
11
6
2
0
4
5
11
-6
6
6
1
1
4
5
13
-8
4
Группа C
1
Бешикташ
2
Тоттенхэм
3
Астерас
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
5
6
12
6
3
2
1
9
4
5
11
6
1
3
2
7
10
-3
6
6
0
2
4
1
9
-8
2
Группа D
1
Зальцбург
2
Селтик
3
Динамо Загреб
4
Астра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
8
13
16
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
0
4
12
15
-3
6
6
1
1
4
6
15
-9
4
Группа E
1
Динамо
2
ПСВ
3
Эшторил
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
3
6
18
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
7
8
-1
5
6
0
2
4
6
11
-5
2
Группа F
1
Интер
2
Днепр
3
Карабах
4
Сент-Этьен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
6
2
4
12
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
1
3
2
3
5
-2
6
6
0
5
1
2
3
-1
5
Группа G
1
Фейеноорд
2
Севилья
3
Риека
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
10
6
4
12
6
3
2
1
8
5
3
11
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа H
1
Эвертон
2
Вольфсбург
3
Краснодар
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
3
7
11
6
3
1
2
14
10
4
10
6
1
3
2
7
12
-5
6
6
0
4
2
3
9
-6
4
Группа I
1
Наполи
2
Янг Бойз
3
Спарта
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
3
8
13
6
4
0
2
13
7
6
12
6
3
1
2
11
6
5
10
6
0
0
6
1
20
-19
0
Группа J
1
Динамо К
2
Ольборг
3
ФКСБ
4
Риу Аве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
4
8
15
6
3
0
3
5
10
-5
9
6
2
1
3
11
9
2
7
6
1
1
4
5
10
-5
4
Группа K
1
Фиорентина
2
Генгам
3
ПАОК
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
1
3
10
7
3
7
6
1
1
4
3
14
-11
4
Группа L
1
Легия
2
Локерен
3
Трабзонспор
4
Металлист
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
7
2
5
15
6
3
1
2
4
4
0
10
6
3
1
2
8
6
2
10
6
0
0
6
3
10
-7
0
Команда
1
Боруссия М
2
Вильярреал
3
Цюрих
4
Аполлон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 1
1
Торино
2
ХИК
3
Брюгге
4
Копенгаген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
0
2
3
9
-6
3
Группа 2
1
Бешикташ
2
Тоттенхэм
3
Астерас
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
2
1
0
4
-4
2
Группа 3
1
Зальцбург
2
Динамо Загреб
3
Селтик
4
Астра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
5
6
7
3
2
0
1
10
9
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 4
1
Динамо
2
ПСВ
3
Эшторил
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 5
1
Интер
2
Днепр
3
Сент-Этьен
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
0
2
1
2
-1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 6
1
Севилья
2
Фейеноорд
3
Риека
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 7
1
Эвертон
2
Вольфсбург
3
Краснодар
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
0
2
1
4
6
-2
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
Группа 8
1
Наполи
2
Янг Бойз
3
Спарта
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
1
0
7
1
6
7
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 9
1
Динамо К
2
Ольборг
3
ФКСБ
4
Риу Аве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
Группа 10
1
Генгам
2
Фиорентина
3
ПАОК
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
7
4
3
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 11
1
Легия
2
Локерен
3
Трабзонспор
4
Металлист
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
0
0
3
1
4
-3
0
Команда
1
Боруссия М
2
Вильярреал
3
Аполлон
4
Цюрих
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
1
12
-11
0
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 1
1
Брюгге
2
Торино
3
Копенгаген
4
ХИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
0
7
7
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 2
1
Бешикташ
2
Тоттенхэм
3
Астерас
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
6
-4
2
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 3
1
Зальцбург
2
Селтик
3
Астра
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
0
2
1
6
7
-1
2
3
0
0
3
3
12
-9
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 4
1
Динамо
2
ПСВ
3
Панатинаикос
4
Эшторил
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 5
1
Интер
2
Днепр
3
Карабах
4
Сент-Этьен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 6
1
Фейеноорд
2
Севилья
3
Риека
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 7
1
Вольфсбург
2
Эвертон
3
Краснодар
4
Лилль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
3
6
-3
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 8
1
Наполи
2
Спарта
3
Янг Бойз
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
0
12
-12
0
Группа 9
1
Динамо К
2
ФКСБ
3
Ольборг
4
Риу Аве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
10
-10
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 10
1
Фиорентина
2
Генгам
3
ПАОК
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
9
-6
3
Группа 11
1
Легия
2
Трабзонспор
3
Локерен
4
Металлист
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+