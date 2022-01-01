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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Самсунспор
Новости
€ 44 млн
Самсунспор - новости команды
Самсун
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
19-го мая
Сайт:
http://samsunspor.org.tr/
Тренер:
Томас Райс
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«Самсунспор» – «Чорум»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
«Коджаэлиспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
5 сентября
5
«Коджаэлиспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
4 сентября
14
Трансляция
«Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Самсунспор» – «Фенербахче»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Ризеспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ризеспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Самсунспор» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Самсунспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
16 августа
«Зенит» нашел защитника в Турции
27 мая
4
«Самсунспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65
2 мая
Трансляция
«Аланьяспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Аланьяспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
26 апреля
Трансляция
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Эюпспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026
13 апреля
«Эюпспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
12 апреля
«Ризеспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.72
8 апреля
Трансляция
«Райо Вальекано» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Райо Вальекано» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.87
18 марта
Трансляция
«Самсунспор» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Самсунспор» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78
11 марта
Трансляция
«Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Фенербахче» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.45
7 марта
«Самсунспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.87
28 февраля
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Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Трансляция
«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
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