Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 44 млн

Самсунспор - турнирная таблица

Самсун
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
19-го мая
Сайт:
http://samsunspor.org.tr/
Тренер:
Томас Райс
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Галатасарай
2
Бешикташ
3
Амед
4
Коджаэлиспор
5
Ризеспор
6
Касымпаша
7
Газиантеп
8
Аланьяспор
9
Трабзонспор
10
Генчлербирлиги
11
Чорум
12
Фенербахче
13
Истанбул Башакшехир
14
Самсунспор
15
Эрзурумспор
16
Коньяспор
17
Эюпспор
18
Гезтепе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
13
6
7
13
5
4
0
1
12
4
8
12
5
3
1
1
12
5
7
10
5
3
0
2
5
4
1
9
5
3
0
2
5
4
1
9
5
2
3
0
7
5
2
9
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
9
5
4
7
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
2
1
2
12
10
2
7
5
2
1
2
8
6
2
7
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
2
11
-9
4
5
1
0
4
4
8
-4
3
5
1
0
4
2
8
-6
3
5
0
2
3
9
13
-4
2
Команда
1
Амед
2
Бешикташ
3
Галатасарай
4
Трабзонспор
5
Коджаэлиспор
6
Генчлербирлиги
7
Истанбул Башакшехир
8
Аланьяспор
9
Чорум
10
Фенербахче
11
Коньяспор
12
Эюпспор
13
Эрзурумспор
14
Газиантеп
15
Касымпаша
16
Самсунспор
17
Гезтепе
18
Ризеспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
6
4
2
7
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
5
4
1
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
2
1
0
1
1
4
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
2
0
3
3
0
2
3
0
1
2
4
10
-6
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
Команда
1
Ризеспор
2
Касымпаша
3
Галатасарай
4
Газиантеп
5
Аланьяспор
6
Чорум
7
Фенербахче
8
Самсунспор
9
Бешикташ
10
Коджаэлиспор
11
Генчлербирлиги
12
Гезтепе
13
Амед
14
Трабзонспор
15
Эрзурумспор
16
Коньяспор
17
Эюпспор
18
Истанбул Башакшехир
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
5
2
3
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
9
9
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
2
1
0
1
1
5
-4
3
3
0
2
1
7
8
-1
2
2
0
1
1
2
4
-2
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+