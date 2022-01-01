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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Самсунспор
Состав
€ 44 млн
Самсунспор - состав команды
Самсун
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
19-го мая
Сайт:
http://samsunspor.org.tr/
Тренер:
Томас Райс
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Кочук Окан
Вра
31
€ 2 млн
25
Баязит Билал
Вра
27
€ 1.8 млн
16
Эракович Страхиня
Защ
25
€ 7 млн
34
Гуарино Габриэле
Защ
22
€ 3.5 млн
17
Томассон Логи
Защ
25
€ 3 млн
2
Мендес Джо
Защ
23
€ 2.5 млн
18
Явру Зеки
Защ
35
€ 0.2 млн
3
Igor Drapinski
Защ
-
29
Haluk Mustafa Tan
Защ
-
23
Enes Albak
Защ
-
28
Soner Gönül
Защ
-
22
Yunus Emre Çift
Защ
-
77
Соуза Афонсу
Пол
26
€ 2.5 млн
10
Нтчам Оливье
Пол
30
€ 2 млн
4
Уотт Эллиот
Пол
26
€ 2 млн
20
Каян Ялчин
Пол
27
€ 1 млн
11
Килинк Эмре
Пол
32
€ 1 млн
6
Айдын Эюп
Пол
22
€ 0.8 млн
8
Онур Самед
Пол
24
€ 0.7 млн
8
Айдогду Сонер
Пол
35
€ 0.1 млн
42
Anto Sekongo
Пол
-
21
Eyup Degirmenci
Пол
-
9
Муандилмаджи Мариус
Нап
28
€ 7 млн
18
Байо Мохамед
Нап
28
€ 4.5 млн
7
Тавсан Элайис
Нап
25
€ 1.5 млн
70
Кулибали Танги
Нап
25
€ 1.2 млн
14
Кайя Фатих
Нап
26
€ 0.5 млн
47
Jaures Assoumou
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 6
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