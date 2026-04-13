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  • «Эюпспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Эюпспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 18:50
Эюпспор
13.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Самсунспор
45+2' M. Altunbas (П)
76' М. Муандилмаджи 90+4' А. Соуза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эюпспор
77
Умут Мерас
ЛЗ
4
Луккас Кларо
(К) ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
2
Калегари
ПЗ
20
Матеуш Леговски
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К) ЦФ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Эюпспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
14
Diabel Ndoye
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
28
Taşkın Ilter
ЦП
23
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Abdou Sy
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
33
Efe Üstün
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
70
Танги Кулибали
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
3-2-3-2
4
Кларо
16
22
77
Мерас
2
Калегари
20
Леговски
55
15
1
26
4-3-3
1
Кочук
2
Мендес
55
ван Дронгелен
17
55
20
Каян
29
Макумбу
10
Нтчам
9
Муандилмаджи
11
Килинк
12
Ндиайе
2
Калегари
10
10
2
Калегари
20
Леговски
28
28
20
Леговски
15
23
Пинтор
23
Пинтор
15
26
25
25
26
55
24
Боревкович
24
Боревкович
55
2
Мендес
18
Явру
18
Явру
2
Мендес
10
Нтчам
77
Соуза
77
Соуза
10
Нтчам
20
Каян
70
Кулибали
70
Кулибали
20
Каян
Остались в запасе
Эюпспор
Самсунспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
14
Diabel Ndoye
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
Главный тренер
Орхан Ак
48
Efe Berat Törüz
ВР
33
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
14
Diabel Ndoye
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
33
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Орхан Ак
Главный тренер
Томас Райс
Эюпспор
Точно не сыграют
Эмре Акбаба
ПВ
Умут Бозок
ЦФ
Бедирхан Озюрт
ЦП
Дорин Ротариу
ПВ
Самсунспор
Точно не сыграют
Jaures Assoumou
ЦФ
B. Cetin
Карло Хольс
ЦФ
Любомир Шатка
ВР
Celil Yüksel
ЦП
Статистика матча Эюпспор - Самсунспор
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
265
605
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Самсунспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор»«Самсунспор»

«Эюпспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Эюпспор
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