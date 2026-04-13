13.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эюпспор
Эюпспор
3-2-3-2
4
Кларо
16
22
77
Мерас
2
Калегари
20
Леговски
55
15
1
26
4-3-3
1
Кочук
2
Мендес
55
ван Дронгелен
17
55
20
Каян
29
Макумбу
10
Нтчам
9
Муандилмаджи
11
Килинк
12
Ндиайе
2
Калегари
10
10
2
Калегари
20
Леговски
28
28
20
Леговски
15
23
Пинтор
23
Пинтор
15
26
25
25
26
55
24
Боревкович
24
Боревкович
55
2
Мендес
18
Явру
18
Явру
2
Мендес
10
Нтчам
77
Соуза
77
Соуза
10
Нтчам
20
Каян
70
Кулибали
70
Кулибали
20
Каян
Остались в запасе
Эюпспор
Самсунспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
14
Diabel Ndoye
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
Главный тренер
Орхан Ак
48
Efe Berat Törüz
ВР
33
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
14
Diabel Ndoye
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
33
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Орхан Ак
Главный тренер
Томас Райс
Эюпспор
Точно не сыграют
Самсунспор
Точно не сыграют
Статистика матча Эюпспор - Самсунспор
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
265
605
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Самсунспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»