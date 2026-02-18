19 февраля 2026 года в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций «Шкендия» примет «Самсунспор». Для хозяев это шанс закрепить домашнее преимущество, а для гостей – возможность прервать неприятную серию в еврокубке. По текущим вводным матч обещает быть упорным: «Шкендия» держит высокий темп в атаке и уверенно выглядит дома, тогда как «Самсунспор» в турнире испытывает трудности с результатом и регулярно допускает ошибки в обороне.

«Шкендия»

Команда подходит к игре после минимального поражения от АЕК Ларнаки (0:1), но в целом по последним матчам выглядит убедительно. В пяти последних играх «Шкендия» забила 11 мячей и пропустила 4, то есть в среднем отличается 2.20 раза за матч при 0.80 пропущенного. Отдельный акцент – фактор своего поля: «Шкендия» выигрывает 6 домашних матчей подряд и забивает в 5 последних встречах. На фоне плей-офф это важный аргумент, потому что хозяева умеют превращать давление в голы и не проседают по концентрации у своих ворот.

«Самсунспор»

Турецкий клуб подходит к выезду с заметно более сдержанными цифрами в атаке: 4 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.80). При этом оборона не выглядит монолитно – 6 пропущенных за тот же отрезок и серия с пропущенными мячами в трех последних играх Лиги Конференций. Дополнительный тревожный сигнал – проблемы с результатом в турнире: «Самсунспор» не может выиграть в трех последних матчах, а значит, команда пока не нащупала стабильный сценарий, который приносит очки на европейском уровне.

Факты о командах:

«Шкендия»

Побеждает в 6 последних матчах дома

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

В последнем матче Лиги Конференций уступила АЕК Ларнаке 0:1

«Самсунспор»

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги Конференций

Пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Шкендия» – «Самсунспор»

По текущей форме и статистике «Шкендия» выглядит предпочтительнее: команда результативнее, надежнее в обороне и имеет мощный домашний отрезок. «Самсунспор» же часто упирается в низкую результативность, а на фоне стабильных домашних побед хозяев это может стать решающим фактором. Оптимальный сценарий для ставки – опора на то, что «Шкендия» не уступит, а матч не уйдет в сверхрезультативный размен.

Рекомендованные ставки: