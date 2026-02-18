Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шкендия» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

18 февраля 2026 9:25
Шкендия - Самсунспор
19 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.85
Двойной шанс «Шкендии» (1Х)
Сделать ставку

19 февраля 2026 года в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций «Шкендия» примет «Самсунспор». Для хозяев это шанс закрепить домашнее преимущество, а для гостей – возможность прервать неприятную серию в еврокубке. По текущим вводным матч обещает быть упорным: «Шкендия» держит высокий темп в атаке и уверенно выглядит дома, тогда как «Самсунспор» в турнире испытывает трудности с результатом и регулярно допускает ошибки в обороне.

«Шкендия»

Команда подходит к игре после минимального поражения от АЕК Ларнаки (0:1), но в целом по последним матчам выглядит убедительно. В пяти последних играх «Шкендия» забила 11 мячей и пропустила 4, то есть в среднем отличается 2.20 раза за матч при 0.80 пропущенного. Отдельный акцент – фактор своего поля: «Шкендия» выигрывает 6 домашних матчей подряд и забивает в 5 последних встречах. На фоне плей-офф это важный аргумент, потому что хозяева умеют превращать давление в голы и не проседают по концентрации у своих ворот.

«Самсунспор»

Турецкий клуб подходит к выезду с заметно более сдержанными цифрами в атаке: 4 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.80). При этом оборона не выглядит монолитно – 6 пропущенных за тот же отрезок и серия с пропущенными мячами в трех последних играх Лиги Конференций. Дополнительный тревожный сигнал – проблемы с результатом в турнире: «Самсунспор» не может выиграть в трех последних матчах, а значит, команда пока не нащупала стабильный сценарий, который приносит очки на европейском уровне.

Факты о командах:

«Шкендия»

  • Побеждает в 6 последних матчах дома
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • В последнем матче Лиги Конференций уступила АЕК Ларнаке 0:1

«Самсунспор»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Шкендия» – «Самсунспор»

По текущей форме и статистике «Шкендия» выглядит предпочтительнее: команда результативнее, надежнее в обороне и имеет мощный домашний отрезок. «Самсунспор» же часто упирается в низкую результативность, а на фоне стабильных домашних побед хозяев это может стать решающим фактором. Оптимальный сценарий для ставки – опора на то, что «Шкендия» не уступит, а матч не уйдет в сверхрезультативный размен.

Рекомендованные ставки:

  • Двойной шанс «Шкендия» (1Х) – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 голов

1.85
Двойной шанс «Шкендии» (1Х)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Самсунспор Шкендия
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 