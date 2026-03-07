8 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» примет «Самсунспор». Хозяева продолжают борьбу за верхние позиции и идут вторыми с 54 очками после 24 туров, а гости занимают седьмое место, набрав 32 балла. Матч выглядит особенно интересным из-за контраста формы: «Фенербахче» стабильно набирает очки и много забивает, а «Самсунспор» подходит к встрече с очень надежной обороной и длинной серией без поражений.

«Фенербахче»

«Фенербахче» остается одним из самых стабильных клубов чемпионата. Команда не проигрывает в 16 последних матчах Суперлиги и обязательно забивает на этом отрезке. При этом оборона в последнее время не всегда безупречна: в четырех последних матчах чемпионата клуб пропускал, а в пяти последних играх во всех турнирах получил 7 мячей. Лучшим бомбардиром команды остается Талиска, у которого 20 голов в 34 матчах.

«Самсунспор»

«Самсунспор» проводит крепкий сезон и держится рядом с еврокубковой зоной. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и не может выиграть в четырех последних встречах Суперлиги, но этот отрезок во многом объясняется большим количеством ничьих. Главный плюс гостей перед игрой – оборона: в пяти последних матчах команда не пропустила ни одного мяча. Лучший бомбардир клуба – Мариус Муандилмаджи, на счету которого 15 голов в 39 матчах.

Факты о командах

«Фенербахче»

Занимает 2-е место в Суперлиге после 24 туров

Набрал 54 очка

Не проигрывает в 16 последних матчах чемпионата

Забивает в 16 последних матчах Суперлиги

Не проигрывает «Самсунспору» в 7 последних матчах

Не пропускал в 3 последних матчах против этого соперника

В последних 5 играх в среднем забивает 1.80 гола и пропускает 1.40

«Самсунспор»

Идет на 7-м месте после 24 туров

Набрал 32 очка

Не проигрывает в 5 последних матчах

Не пропускает в 5 последних матчах

Не может выиграть в 4 последних матчах Суперлиги

В последних 5 играх в среднем забивает 1.40 гола и пропускает 0.00

Четыре последние очные встречи в Суперлиге завершились вничью

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Самсунспор»

Матч выглядит более сложным для фаворита, чем может показаться по таблице. «Фенербахче» силен дома, стабильно забивает и почти не допускает провалов по результату, но в последних турах команда уже не так надежна у своих ворот. «Самсунспор», напротив, делает ставку на плотную игру без мяча и подходит к встрече с серией сухих матчей.

При этом у хозяев больше ресурса в атаке и выше общий уровень игры. «Фенербахче» регулярно создает моменты, а домашний статус в таком матче имеет большое значение. С другой стороны, очные встречи этих команд часто получаются закрытыми, и «Самсунспор» умеет сдерживать давление. Поэтому наиболее логичным выглядит вариант в пользу хозяев через осторожный сценарий и умеренную результативность.

Рекомендованные ставки: