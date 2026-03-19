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  • «Райо Вальекано» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Райо Вальекано» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Райо Вальекано
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Самсунспор
65' Ш. Ндиайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
9
Алемао
ЦФ
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
(К) ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
21
Карло Хольс
ЦФ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
6
Сисс
17
Лопес
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
9
Алемао
4-2-3
1
Кочук
2
Мендес
55
55
ван Дронгелен
17
29
Макумбу
5
12
Ндиайе
9
Муандилмаджи
21
Хольс
18
Гарсия
32
Менди
32
Менди
18
Гарсия
9
Алемао
20
Баллиу
20
Баллиу
9
Алемао
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
10
Камельо
19
де Фрутос
21
Хольс
24
Боревкович
24
Боревкович
21
Хольс
55
70
Кулибали
70
Кулибали
55
2
Мендес
11
Килинк
11
Килинк
2
Мендес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Самсунспор
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Райо Вальекано - Самсунспор
2
6
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
13
1
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
298
400
Сейвы
1
7
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Райо Вальекано» против «Самсунспора», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Самсунспор»

«Райо Вальекано» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Самсунспор Райо Вальекано
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