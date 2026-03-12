12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Самсунспор
4-3-2
1
Кочук
55
4
ван Дронгелен
17
2
Мендес
29
Макумбу
10
Нтчам
5
21
Хольс
9
Муандилмаджи
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
12
Акомах
7
Палазон
18
Гарсия
9
Алемао
2
Мендес
18
Явру
18
Явру
2
Мендес
55
70
Кулибали
70
Кулибали
55
29
Макумбу
11
Килинк
11
Килинк
29
Макумбу
9
Муандилмаджи
19
Ндиайе
19
Ндиайе
9
Муандилмаджи
18
Гарсия
22
Эспино
22
Эспино
18
Гарсия
6
Сисс
15
Гумбау
15
Гумбау
6
Сисс
7
Палазон
23
Валентин
23
Валентин
7
Палазон
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
12
Акомах
19
де Фрутос
19
де Фрутос
12
Акомах
Остались в запасе
Самсунспор
Райо Вальекано
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Самсунспор - Райо Вальекано
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
3
Количество передач
496
296
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Райо Вальекано», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»