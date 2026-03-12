Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Самсунспор» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Самсунспор» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:21
Самсунспор
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Райо Вальекано
21' М. Муандилмаджи
15' Алемао 40' А. Гарсия 78' Алемао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
(К) ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
12
Илиас Акомах
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Самсунспор
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
25
Franck Atoen
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Шериф Ндиайе
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-3-2
1
Кочук
55
4
ван Дронгелен
17
2
Мендес
29
Макумбу
10
Нтчам
5
21
Хольс
9
Муандилмаджи
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
12
Акомах
7
Палазон
18
Гарсия
9
Алемао
2
Мендес
18
Явру
18
Явру
2
Мендес
55
70
Кулибали
70
Кулибали
55
29
Макумбу
11
Килинк
11
Килинк
29
Макумбу
9
Муандилмаджи
19
Ндиайе
19
Ндиайе
9
Муандилмаджи
18
Гарсия
22
Эспино
22
Эспино
18
Гарсия
6
Сисс
15
Гумбау
15
Гумбау
6
Сисс
7
Палазон
23
Валентин
23
Валентин
7
Палазон
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
12
Акомах
19
де Фрутос
19
де Фрутос
12
Акомах
Статистика матча Самсунспор - Райо Вальекано
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
3
Количество передач
496
296
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Райо Вальекано», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор»«Райо Вальекано»

«Самсунспор» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Райо Вальекано Самсунспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
