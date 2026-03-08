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  • «Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 18:50
Фенербахче
08.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Самсунспор
15' М. Гендузи 90' Д. Нене 90+5' С. Шериф
11' М. Муандилмаджи 23' М. Муандилмаджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
(К) ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Антони Мусаба
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
(К) ЦП
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Самсунспор
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
15
Ali Diabaté
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
18
Мюлдюр
24
Остерволде
91
Канте
6
Гендузи
9
Актюркоглу
22
Мерджан
10
Асенсио
26
Шериф
20
Мусаба
4-3-2
1
Кочук
2
Мендес
17
55
55
ван Дронгелен
5
29
Макумбу
10
Нтчам
21
Хольс
9
Муандилмаджи
18
Мюлдюр
14
Демир
14
Демир
18
Мюлдюр
91
Канте
7
Фред
7
Фред
91
Канте
20
Мусаба
5
Юкшек
5
Юкшек
20
Мусаба
10
Асенсио
70
Айдын
70
Айдын
10
Асенсио
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
55
24
Боревкович
24
Боревкович
55
5
15
15
5
10
Нтчам
20
Каян
20
Каян
10
Нтчам
2
Мендес
7
Тавсан
7
Тавсан
2
Мендес
9
Муандилмаджи
12
Ндиайе
12
Ндиайе
9
Муандилмаджи
Остались в запасе
Фенербахче
Самсунспор
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
70
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
70
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
Точно не сыграют
Нельсон Семеду
ПЗ
Эдсон Альварес
ОП
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Талиска
АП
Самсунспор
Точно не сыграют
Jaures Assoumou
ЦФ
B. Cetin
Эмре Килинк
ЦФ
Афонсу Соуза
АП
Зеки Явру
ПЗ
Статистика матча Фенербахче - Самсунспор
2
6
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
25
Офсайды
0
1
Количество передач
439
354
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.41
-1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Самсунспора», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Самсунспор»

«Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Фенербахче
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