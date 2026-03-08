08.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
18
Мюлдюр
24
Остерволде
91
Канте
6
Гендузи
9
Актюркоглу
22
Мерджан
10
Асенсио
26
Шериф
20
Мусаба
4-3-2
1
Кочук
2
Мендес
17
55
55
ван Дронгелен
5
29
Макумбу
10
Нтчам
21
Хольс
9
Муандилмаджи
18
Мюлдюр
14
Демир
14
Демир
18
Мюлдюр
91
Канте
7
Фред
7
Фред
91
Канте
20
Мусаба
5
Юкшек
5
Юкшек
20
Мусаба
10
Асенсио
70
Айдын
70
Айдын
10
Асенсио
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
55
24
Боревкович
24
Боревкович
55
5
15
15
5
10
Нтчам
20
Каян
20
Каян
10
Нтчам
2
Мендес
7
Тавсан
7
Тавсан
2
Мендес
9
Муандилмаджи
12
Ндиайе
12
Ндиайе
9
Муандилмаджи
Остались в запасе
Фенербахче
Самсунспор
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
70
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
70
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
Точно не сыграют
Самсунспор
Точно не сыграют
Статистика матча Фенербахче - Самсунспор
2
6
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
25
Офсайды
0
1
Количество передач
439
354
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.41
-1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Самсунспора», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»