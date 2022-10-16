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07.11.2017 08:0021
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14.06.2017 20:55«Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дняАршавин может вернуться в «Зенит». В «Локомотив» перешел голкипер-рекордсмен. Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.10
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14.06.2017 10:00«Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»Бывший игроман, конголезец, который едва не погиб при теракте, и президент, отбирающий клубное имя. «Бомбардир» − о тех, кто будет окружать Леонида Слуцкого на новой работе в Англии.11
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09.06.2017 15:00«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»В Англии все еще посмеиваются над фамилией Леонида Слуцкого, но в целом ждут успешной работы и находят еще один позитивный момент для «Халла». Реакция англичан – в материале «Бомбардира».31