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    В «Халл Сити» появился еще один русский. Кто он такой?


    3.7
    Голосов: 3
    14.10.2017 15:00
    Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский переехал в Англию вслед за Леонидом Слуцким.

    Кто такой Олег Яровинский?

    Яровинский проработал в должности спортивного директора ЦСКА 3,5 года – с февраля 2014 по июнь 2017 гг. Он возглавлял селекционный отдел армейского клуба и привел в команду множество футболистов. Например, главный форвард нынешнего ЦСКА Витиньо переехал в Москву именно при Яровинском.

    До ЦСКА Яровинский работал в ФК «Москва» и «Крыльях Советов», то есть, пересекался с Леонидом Слуцким на протяжении многих лет.

    Стандартный день спортивного директора ЦСКА – это что?

    Свою армейскую рутину Яровинский описывал так:

    «Большое количество времени посвящено работе с ДЮСШ. Поэтому я стараюсь приходить на тренерские советы, слушать, как тренеры обсуждают спортивные вопросы. Чтобы, в том числе, поучиться. Там обсуждаются темы детского футбола, которыми нужно владеть. Смотрю много разного футбола. Плюс есть масса встреч с агентами, представителями других клубов, вопросы продажи и покупки молодых игроков».

    А чем Яровинский будет заниматься в Англии?

    На официальном сайте «Халл Сити» отмечается, что Яровинский займет должность «стратегического директора». Вместе с главным тренером Леонидом Слуцким он будет разрабатывать игровой стиль команды и тактику на матчи.

    Слуцкий уже поприветствовал Яровинского, с которым он прекрасно знаком:

    «Для нас это очень хорошая новость, и Олег дополнит нашу фантастическую команду. У него невероятный опыт работы, он провел последние четыре сезона в ЦСКА. И я надеюсь, что мы вместе сумеем добиться успеха».

    Напомните, как дела у «Халла»?

    Пока не очень здорово. На данный момент «тигры» занимают 17 место в турнирной таблице Чемпионшипа (из 24 возможных) и не помышляют о возвращении в АПЛ. Слуцкий балансирует на грани увольнения, но игра 11 тура против «Бирмингем Сити» его выручила: «Халл» победил со счетом 6:1 и отсрочил отставку своего тренера как минимум до следующей черной полосы.

    Возможно, что как раз приход Яровинского поместит Слуцкого в более комфортную обстановку и позволит ему доработать сезон до конца. Для этого «Халлу» необходимо выбираться из подвала Чемпионшипа в середину таблицы.

    Просто крутое фото

    Слуцкий, Яровинский, игроки «Халла» и армейский флаг – в английской раздевалке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 октября 2017, 20:08

      Удачи нашим в Англии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 октября 2017, 21:05

      Гинера тоже туда возьмут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 октября 2017, 20:08

      Все норм. Надеюсь наладят игру и будут брать очки которые должны. К зимнему окну должны подойти в 10ке... ну а дальше все зависит от покупок. Причём всех клубов. Зацепиться за стыки вполне реально. А вот выиграть их будет сложно

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 октября 2017, 19:48

      все старперы цска в халл сити

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 15:10

      17 место.... , на грани увольнения......., НО команда фантастическая. В чём фантастика? --- ЛЁНЯ ЖЖЁТ !!!

      1
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 13 октября 2017, 11:26

      Ну до конца сезона он точно доработает. Насколько у него контракт рассчитан по времени?

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 октября 2017, 11:14

      пора уже и Березуцким с Игнашевичем туда же

      1
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