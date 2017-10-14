В «Халл Сити» появился еще один русский. Кто он такой?

Кто такой Олег Яровинский?

Яровинский проработал в должности спортивного директора ЦСКА 3,5 года – с февраля 2014 по июнь 2017 гг. Он возглавлял селекционный отдел армейского клуба и привел в команду множество футболистов. Например, главный форвард нынешнего ЦСКА Витиньо переехал в Москву именно при Яровинском.

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До ЦСКА Яровинский работал в ФК «Москва» и «Крыльях Советов», то есть, пересекался с Леонидом Слуцким на протяжении многих лет.

Стандартный день спортивного директора ЦСКА – это что?

Свою армейскую рутину Яровинский описывал так:

«Большое количество времени посвящено работе с ДЮСШ. Поэтому я стараюсь приходить на тренерские советы, слушать, как тренеры обсуждают спортивные вопросы. Чтобы, в том числе, поучиться. Там обсуждаются темы детского футбола, которыми нужно владеть. Смотрю много разного футбола. Плюс есть масса встреч с агентами, представителями других клубов, вопросы продажи и покупки молодых игроков».

А чем Яровинский будет заниматься в Англии?

На официальном сайте «Халл Сити» отмечается, что Яровинский займет должность «стратегического директора». Вместе с главным тренером Леонидом Слуцким он будет разрабатывать игровой стиль команды и тактику на матчи.

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Слуцкий уже поприветствовал Яровинского, с которым он прекрасно знаком:

«Для нас это очень хорошая новость, и Олег дополнит нашу фантастическую команду. У него невероятный опыт работы, он провел последние четыре сезона в ЦСКА. И я надеюсь, что мы вместе сумеем добиться успеха».

Напомните, как дела у «Халла»?

Пока не очень здорово. На данный момент «тигры» занимают 17 место в турнирной таблице Чемпионшипа (из 24 возможных) и не помышляют о возвращении в АПЛ. Слуцкий балансирует на грани увольнения, но игра 11 тура против «Бирмингем Сити» его выручила: «Халл» победил со счетом 6:1 и отсрочил отставку своего тренера как минимум до следующей черной полосы.

Возможно, что как раз приход Яровинского поместит Слуцкого в более комфортную обстановку и позволит ему доработать сезон до конца. Для этого «Халлу» необходимо выбираться из подвала Чемпионшипа в середину таблицы.

Просто крутое фото

Слуцкий, Яровинский, игроки «Халла» и армейский флаг – в английской раздевалке.

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