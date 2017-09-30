Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Халл Сити» красиво разгромил соперника. Слуцкий спасен?


    3.1
    Голосов: 11
    30.09.2017 19:20
    Крупная победа отдалила российского тренера от увольнения.

    Шесть мячей в одном матче команда Леонида Слуцкого еще не забивала. Были только четыре «Болтону». Ту победу до матча с «Бирмингемом» считали главной в английской карьере Слуцкого. Пока у российского тренера поражений намного больше, чем положительных результатов. Свои ключевые игры, по словам Слуцкого, «Халл» уже проиграл. Теперь нужно восстанавливать уверенность в себе.

    «Халл Сити» и «Бирмингем» до очной встречи соседствовали в таблице. Теперь же понятно, кто по-настоящему сильнее. Уже к 26-й минуте «Халл» снял все вопросы, забив три мяча. Во втором тайме последовали еще три. «Бирмингем» ответил одним голом в добавленное время. И все. Теперь Слуцкий может радоваться и чувствовать себя спокойно? Вряд ли.

    «Халл Сити» по-прежнему идет во второй половине. Из молодых игроков привлекает только забивной Боуэн. Ключевой нападающий «Халла» Эрнандес пропустит еще очень много. Всего же в списке травмированных перед игрой с «Бирмингемом» значились восемь человек. Все они могли выйти в основном составе.

    Во многом Слуцкому просто не везет. Череда неудачных матчей и вылет из кубкового турнира приблизили его к увольнению. Разгром «Бирмингема» играет в пользу тренера. Теперь он получает дополнительное время на выполнение целей клуба. В него здесь все еще верят.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Халл Сити»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 октября 2017, 12:23

      Ну наконец то - как-то прорвало! Успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 октября 2017, 20:48

      с учетом того, что денег владельцы клуба зажали на трансферы, они предполагают возможность не очень позитивного хода событий.. и понимают, что здесь не все от тренера зависит.. так, что Викторыча пока трогать не будут наверное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 октября 2017, 14:47

      верим в леню

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Влаан 1 октября 2017, 08:47

      Порадовал Халл в этой встрече

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      berkut94 > Влаан 1 октября 2017, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тебе не хватает буквы Е вначале имени..)))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Влаан > berkut94 1 октября 2017, 18:02

      Это шутка такая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 1 октября 2017, 07:27

      весной вернётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2017, 06:13

      Хоть я и не отношусь к поклонникам Слуцкого, но всёж удачи ему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 октября 2017, 01:58

      Уволят тебя.. Уволят меня.. Уволят Слуцкого.. Уволят Анчелотти.. Но Кто и Когда наконец уволит Александра Плеханова?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 1 октября 2017, 01:02

      Тяжелая лига. Но он молодец, рискнул, сделал вызов и себе и всему нашему тренерскому типа цеху, которым только бабло а не о пыт. Удачи Лене.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 30 сентября 2017, 23:54

      Я пью за СЛУЦКОГО!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 30 сентября 2017, 22:06

      Удачи Слуцкому. А может вернется еще в Россию.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11