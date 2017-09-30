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  • «Халл Сити» красиво разгромил соперника. Слуцкий спасен?

«Халл Сити» красиво разгромил соперника. Слуцкий спасен?

Шесть мячей в одном матче команда Леонида Слуцкого еще не забивала. Были только четыре «Болтону». Ту победу до матча с «Бирмингемом» считали главной в английской карьере Слуцкого. Пока у российского тренера поражений намного больше, чем положительных результатов. Свои ключевые игры, по словам Слуцкого, «Халл» уже проиграл. Теперь нужно восстанавливать уверенность в себе.

«Халл Сити» и «Бирмингем» до очной встречи соседствовали в таблице. Теперь же понятно, кто по-настоящему сильнее. Уже к 26-й минуте «Халл» снял все вопросы, забив три мяча. Во втором тайме последовали еще три. «Бирмингем» ответил одним голом в добавленное время. И все. Теперь Слуцкий может радоваться и чувствовать себя спокойно? Вряд ли.

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«Халл Сити» по-прежнему идет во второй половине. Из молодых игроков привлекает только забивной Боуэн. Ключевой нападающий «Халла» Эрнандес пропустит еще очень много. Всего же в списке травмированных перед игрой с «Бирмингемом» значились восемь человек. Все они могли выйти в основном составе.

Во многом Слуцкому просто не везет. Череда неудачных матчей и вылет из кубкового турнира приблизили его к увольнению. Разгром «Бирмингема» играет в пользу тренера. Теперь он получает дополнительное время на выполнение целей клуба. В него здесь все еще верят.

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Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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BellatrixBlack
1506792007
получил команду из которой убежали все ключевые игроки, трансферный бюджет не позволял подписать кого либо для усиления основы. в конечном итоге наш доблестный соотечественник умудряется показывать результат по уровню состава, что для тренера из России в Англии достижение. Я думаю что на следующей сезон у него будет возможность раскрыть свой потенциал. Я думаю он сам понимает, что стремиться выйти в этом сезоне в АПЛ смысла нет, потому что на следующий сезон состав явно обновится сильно и наигрывать против топ клубов состав будет проблематично, так что еще сезон в чемпионшипе пойдет на пользу, а вот там уже ждем прорыв =) он хороший тренер и грамотный стратег, главное чтобы качался чаще))))
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Pilum74
1506795391
успехов ему,хороший тренер
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giluxa1963
1506796730
Лене не в первой из г. конфетку делать
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TUMS
1506798390
Удачи Слуцкому. А может вернется еще в Россию.
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prtcs
1506804858
Я пью за СЛУЦКОГО!!!
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mishkahaker
1506808920
Тяжелая лига. Но он молодец, рискнул, сделал вызов и себе и всему нашему тренерскому типа цеху, которым только бабло а не о пыт. Удачи Лене.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1506812319
Уволят тебя.. Уволят меня.. Уволят Слуцкого.. Уволят Анчелотти.. Но Кто и Когда наконец уволит Александра Плеханова?
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woyser
1506827617
Хоть я и не отношусь к поклонникам Слуцкого, но всёж удачи ему.
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Влаан
1506836865
Порадовал Халл в этой встрече
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D'achkov
1506858466
верим в леню
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