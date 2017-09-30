«Халл Сити» красиво разгромил соперника. Слуцкий спасен?

Шесть мячей в одном матче команда Леонида Слуцкого еще не забивала. Были только четыре «Болтону». Ту победу до матча с «Бирмингемом» считали главной в английской карьере Слуцкого. Пока у российского тренера поражений намного больше, чем положительных результатов. Свои ключевые игры, по словам Слуцкого, «Халл» уже проиграл. Теперь нужно восстанавливать уверенность в себе.

«Халл Сити» и «Бирмингем» до очной встречи соседствовали в таблице. Теперь же понятно, кто по-настоящему сильнее. Уже к 26-й минуте «Халл» снял все вопросы, забив три мяча. Во втором тайме последовали еще три. «Бирмингем» ответил одним голом в добавленное время. И все. Теперь Слуцкий может радоваться и чувствовать себя спокойно? Вряд ли.

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«Халл Сити» по-прежнему идет во второй половине. Из молодых игроков привлекает только забивной Боуэн. Ключевой нападающий «Халла» Эрнандес пропустит еще очень много. Всего же в списке травмированных перед игрой с «Бирмингемом» значились восемь человек. Все они могли выйти в основном составе.

Во многом Слуцкому просто не везет. Череда неудачных матчей и вылет из кубкового турнира приблизили его к увольнению. Разгром «Бирмингема» играет в пользу тренера. Теперь он получает дополнительное время на выполнение целей клуба. В него здесь все еще верят.

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