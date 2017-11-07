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    Почему Слуцкий проваливается в Англии


    4.5
    Голосов: 4
    07.11.2017 08:00
    Он выбрал очень неудачный клуб.

    Зачем Слуцкого позвали в «Халл Сити»?

    Любая команда, которая вылетает из Премьер-лиги в Чемпионшип, обречена на перестройку. Но у «Халл Сити» все в несколько раз хуже, чем происходит в других подобных случаях. Все бывшие лидеры команды летом разбрелись по другим клубам, а денег на их замену Слуцкому не выдали. 45 миллионов евро заработал «Халл» на продаже футболистов. Летнее усиление вышло на 20 миллионов. Остальные деньги остались у семьи Алламов – людей, которые до сих пор владеют «Халлом».

    Алламы пытаются избавиться от «Халл Сити» с 2014 года, когда им официально отказали в смене названия на «Халл Тайгерс». Так владельцы хотели добиться большей рекламной привлекательности бренда, а вместо этого получили вражду с болельщиками и сомнительное отношение к себе. Тогда же Ассем Аллам выставил клуб на продажу, но так и не нашел покупателей даже с игрой команды в Премьер-лиге. Теперь он не дает никаких денег на развитие.

    Слуцкий понадобился «Халлу» в роли тренера, умеющего выжимать максимальную пользу из игроков среднего масштаба. Оптимальная схема управления Алламов выглядит так, что им в карман идут доходы, а клуб побеждает и становится привлекательным активом. Приход на работу в «Халл» Олега Яровинского из ЦСКА только подтверждает, что Слуцкому пообещали полную свободу в управлении персоналом и футболистами. Он же в ответ должен дать результат.

    За 16 матчей этого сезона «Халл Сити» набрал 16 очков. Клуб одержал всего четыре победы, а по числу пропущенных мячей уступает только «Бертону» и еще более ужасному «Сандерленду». При этом любые денежные вопросы и психология после вылета не мешают «Халлу» высоко котироваться на бумаге. Состав «Халл Сити» не слабее любого клуба Чемпионшипа. Но команда часто проигрывает, а на поле в знак протеста уже летят теннисные мячики. И в этих поражениях есть вина Слуцкого.

    Слуцкий чего-то добился?

    В 2014 году из команды «Херефорд Юнайтед» в молодежку «Халла» попал перспективный Харрод Боуэн. Через пару лет он сыграл семь матчей в Премьер-лиге, а Слуцкий сделал Харрода лидером клуба в Чемпионшипе. 21-летний Боуэн забил в этом сезоне уже восемь мячей. И это при том, что Слуцкий использует лучшего бомбардира команды на левом фланге атаки. Предстоящей зимой миниатюрному Боуэну (его рост всего 175 см.) прогнозируют переход в команду Премьер-лиги. Он подписал новый контракт с «Халлом» до 2020 года, поэтому клуб в любом случае много заработает на этом парне. Алламы будут довольны.

    При Слуцком «Халл Сити» выиграл в гостях у «Барнсли». И это тоже достижение, потому что до этого матча «Халл» не побеждал за пределами домашнего стадиона 427 дней. Хотя игру «Халла» в йоркширском дерби назвали отвратительной, все решили замены Слуцкого. На 63-й минуте на поле вышел форвард Фрэйзер Кэмпбелл, который и забил победный мяч. Ему помог Джейсон Ирвин, тоже появившийся со скамейки. После матча все прославляли чутье Слуцкого, но ругали «Халл» за скучный футбол.

    «Слуцкий – живой, дружелюбный и всегда доступный тренер. Он заставляет нас играть за него и хотеть победы», – говорил перед началом сезона полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер. Даже после неудачных матчей поддержка Слуцкого со стороны игроков продолжается. «Халл Сити» Слуцкого – это крепкий и сплоченный коллектив. Сам тренер дал новое внимание к Чемпионшипу, а «Халл» повышает привлекательность на его образе. Например, через Слуцкого клуб поздравил всех с Международным днем улыбки. «Норвич» вообще передал тренеру чайник. И это тоже лишнее веселье в трудные времена.

    Кто его подводит?

    Понятно, что Слуцкий летом недополучил трансферное усиление. Из всех нужных ему игроков в команду пришел только защитник Мазух из «Спарты». Остальных тренеру добирали через желание других работников «Халла». Состав выглядит раздробленным даже сейчас. Например, здесь играет малоопытный защитник Ола Айна. Рядом с ним стоит 19-летний дебютант Томори. Для молодежи из «Челси» аренда в «Халл Сити» – первая серьезная возможность получить игровую практику.

    Они хотя бы стараются, а главная проблема кроется в опытных лидерах. Обороной должен рулить 34-летний Майкл Доусон, известный по игре в «Тоттенхэме». Он принял участие во всех матчах «Халла» этого сезона Чемпионшипа и даже забил гол. В Англии пишут, что Доусон перестал тянуть скорости местных турниров. Сам Майкл тоже понимает свою вину и даже оправдывает Слуцкого. «Наш тренер прекрасен с того момента, как пришел сюда. Игроки несут полную ответственность за результат, когда выходят на поле», – говорит Доусон. Фанаты в такие моменты призывают Майкла завершить карьеру.

    В составе «Халла» был ключевой игрок. Первые три матча в Чемпионшипе нападающий Абель Эрнандес отметил тремя голами. Потом уругваец получил травму ахилла и вылетел до февраля. Заменить Абеля не удалось. Слуцкий назвал Эрнандеса одним из лучших форвардов Чемпионшипа и пожелал скорейшего возвращения. Примечательно, что «Халл Сити» – вторая команда по результативности в Чемпионшипе. Но 13 из 28-ми голов «Халл» забил в победных играх с «Бертоном», «Болтоном» и «Бирмингемом». Эрнандеса не хватает в более важных матчах.

    Так, игра против «Шеффилд Юнайтед» складывалась для «Халла» удачно. После первого тайма команда Слуцкого побеждала с минимальным счетом, но потом пропустила четыре гола от Леона Кларка. «У нас нет прочного менталитета и командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Мы поменяли систему, схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами. Похоже, что у нас нет командных целей, и наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов»‏, – раскрыл тренер все командные проблемы.

    #SlutskyOut

    Фанаты «Халла» – это единственное хорошее, что сейчас есть у этого клуба. Поначалу Слуцкий им нравился, а в его знакомстве с владельцем «Челси» Абрамовичем болельщики видели перспективу. Но к 16-му туру от слов о классном назначении люди на трибунах перешли к серьезной критике Слуцкого. Сейчас во всем обвиняют не только семью Алламов, но и главного тренера.

    Болельщики запустили в социальных сетях хэштег #SlutskyOut‏. Он сильно активен с сентября, но настоящую актуальность обрел после домашнего разгрома от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:4.

    Вот лишь некоторые высказывания по поводу работы Слуцкого от людей из английского твиттера:

    N.Whittingham

    «Еще одна плохая игра. Проблемы идут с поля, но Слуцкий не может мотивировать эту команду».

    Mike Hassan

    «Не будем слишком расстраиваться из-за результата, если это означает смену тренера. Слуцкий ошибается для нас».

    George‏

    «Люблю Слуцкого, но нельзя обвинять в такой игре одних Алламов».

    Mart Hoe‏

    «Еще одна игра. Еще одна жалкая лажа. Владельцам нужно действовать сегодня».

    Alan Partridge

    «Эллардайс никому не понравится. Если вам нужно, чтобы кто-то успешно работал с небольшими деньгами, идите за Полом Херстом».

    Кстати, немного о том самом загадочном Поле Херсте. Этот человек почти всю карьеру отыграл за «Ротерхэм», а в тренерской работе преуспел с командой «Гримсби Таун». В 2016 году его позвали в проблемный «Шрусбери Таун». Сейчас команда под руководством Херста возглавляет таблицу английской футбольной Лиги 1. Хотя в предыдущем сезоне заняла в дивизионе 18-е место. Опыт работы в командах с ограниченными ресурсами у него еще реальнее, чем у Слуцкого.

    Что дальше?

    Впереди у «Халла» матчи против «Ипсвича» и «Миллуола». Обе команды – середняки Чемпионшипа, которые не ставят серьезных задач по повышению из дивизиона. Если Слуцкому дадут шанс, «Халл Сити» еще может взять шесть очков и подняться в таблице. Чемпионшип – плотная лига, где любой номинальный аутсайдер через несколько туров может стать лидером. Чего стоит только победный взлет на вторую строчку «Шеффилд Юнайтед». Команда только вышла из низшего дивизиона, а сейчас претендует на попадание в Премьер-лигу.

    Говорят, Слуцкий уже строит планы на зимнее трансферное окно. Скоро тут может собраться целая банда из ЦСКА. Ахмед Муса открывает заправки в Нигерии, но не играет за «Лестер». Устная договоренность с ним уже достигнута. Хотя общая тенденция такова, что «Халл Сити» будет снова настроен на лишний заработок и продажу лучших активов. Зато скоро должны восстановиться после травм Эрнандес, Мэйсон, Одубайо и Эвандро. Слуцкий снова что-нибудь придумает, но для этого ему нужно время.

    Фанаты «Халла» протестуют. Виноват ли Слуцкий?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Халл Сити», Hull Daily Mail
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии (21)
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    nik55
    1510046273
    тренеришко
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    Hugo Lloris
    1510051369
    до зимы по любому доработает а там посмотрим
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    Tostao
    1510058046
    "Он выбрал очень неудачный клуб." ----------------------------------------- Ну да...Думается, что с "Барсой", "Реалом" или "МС" Лёня был бы более успешным. ))
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    овертайм
    1510067456
    удачи
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    Rustam aka OkS
    1510069132
    Да простят меня болелы Слуцкого,никогда он мне не нравился,кроме ФК Москвы!Там была яркая атакующая команда...нравилась мне. А дальше пошли унылые команды прогматики,забить и удержать.КС,ЦСКА да и та же Россия. Ну а Халл...не посилам ему даже чемпионшип,ждем его в условном Тосно или Арсенале
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    mihail1980
    1510075178
    потому что его место в россии
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    Борис Шкурович-Хазин
    1510077571
    Доброе слово и кошке приятно!Тот факт,что команде Халл Сити уделяют большое внимание на Бомбардире говорит о многом.Не думаю,что многочисленные болельщики футбола вообще слышали о существовании Чемпионшип.Слуцкий выдающийся тренер,не припомню,чтобы кто-то другой мог добиться с ЦСКА таких вылающхся успехов в чемпионате России в последнее время.(Кстати,на мой взгляд,то что творится со сборной России ни к чему хорошему привести не может),Но какой-бы не был хороший тренер без сильных,хорошо сыгранных футболистов никаких успехов добиться нельзя.Да и с такими владельцами тоже!Я бы (Бодливой корове Бог рог не даёт!),давно ушёл,ибо здоровье дороже!Тем более,что заработанную славу легко потерять:все любят только победителей! Борис Шкурович-Хазин,7 ноября 2017 года
    Ответить
    TUMS
    1510089261
    Очень жаль...
    Ответить
    лев ливанов
    1510221537
    Георгий Валентинович Плеханов разбирался в футболе лучше,чем аффтар,понабравший всякой фигни отовсюду. Приятель ЛВС, Дима Фёдоров,журналист со стажем : «То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Конечно, если «Халл» проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Владельцы тренера поддерживают. Пресса критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трёх поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами. Последние поражения всех напрягли, но опросы показали, что порядка 70 процентов всё равно за него. Есть оптимистическая информация от врачей команды по травмированным. Появилась надежда, что они вернутся в строй быстрее. А значит, у «Халла» уже в январе-феврале будет боеспособный состав. Ещё 30 матчей играть. И всё поправимо»
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    лев ливанов
    1510221661
    А что здесь делает чмо с Ником "e5ать СпАртак " ? Или быдло рулит не только в подворотне ?
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