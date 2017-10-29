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    Фанаты «Халла» протестуют. Виноват ли Слуцкий?


    3.5
    Голосов: 8
    29.10.2017 11:45
    Команда продолжает падать в таблице, а фанаты недовольны владельцем клуба.

    Ассем Аллам провинился перед фанатами еще в 2014 году. Он хотел сменить название клуба на «Халл Тайгерз». Этим Аллам хотел увеличить узнаваемость бренда ради дополнительных доходов. Среди болельщиков на подобное согласилась лишь треть обладателей абонементов. Футбольная ассоциация Англии прошение владельца «Халла» отклонила. Тогда он пообещал больше не вкладывать деньги в клуб. С того момента Аллам пытается продать «Халл Сити» заинтересованным людям, но у него ничего не получается.

    Сейчас «Халл Сити» почти не переживает позитивных моментов. Победа в гостевой игре с «Барнсли» стала для «Халла» первым успехом вне домашнего стадиона за 427 дней. И это лучшее, что случалось с командой в текущем сезоне. Матч против «Ноттингем Форест» клуб проиграл со счетом 2:3. Это уже шестое поражение «Халла» в Чемпионшипе. Фанаты еще во время встречи устроили протестную акцию, закидав поле теннисными мячами. Официально о том, кем именно недовольны болельщики, не сообщалось. Но в социальных сетях сообщения распространялись с хэштегом #Allamout. Очередной привет владельцу клуба.

    «Благодарен болельщикам за поддержку, но матч прервался на пять минут. Знаю, почему фанаты протестовали, хотя не понимаю значение теннисных мячей. У меня достаточно проблем внутри команды. Трудно принять еще одну», – прокомментировал ситуацию Слуцкий. Российский тренер в этой ситуации провинился лишь косвенно. С ограниченными ресурсами он пока не может вывести «Халл Сити» на борьбу за выход в Премьер-лигу. Cемье Аллама высший дивизион нужен для лишних доходов. Но даже для выполнения этой цели он ничего не дает.

    В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» пока идет на 17-м месте. От команд из зоны плей-офф коллектив Слуцкого отстает на семь очков. Лидирует же в чемпионате «Шеффилд Юнайтед» – команда без большого бюджета, которая только вышла из низшего дивизиона. Может, причина провала «Халл Сити» не только в действиях Аллама?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Халл Сити»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 31 октября 2017, 13:29

      слуцкому нужно привыкнуть к Англии,если чудом до конца сезона дотянет то тогда можно будет о повышении говорить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +454

      тёска 30 октября 2017, 22:39

      Своих оправдывают в статье что-ли?Тренер хороший, ну не тянет он Англию,сразу было видно.

      0
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 30 октября 2017, 15:11

      Халл лучший в лиге по забитым голам 26, правда пропускают много.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 30 октября 2017, 13:04

      Лёня удачи !!Всем врагам на зло соверши чудо!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > Андрей 26 rus 31 октября 2017, 13:15

      Полностью согласен!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      Silicium 30 октября 2017, 09:30

      Предвижу реакцию за комент, но Слуцкеру после скандирования вместе со сборной "Мы говно!", в спорте делать нечего, только ежели комментатором в привычную среду....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9051

      vladik12 29 октября 2017, 15:49

      Доработает, потому что за ним Абрамович.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      vodomut 29 октября 2017, 12:53

      весной появится где то у середнячков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      6orda4ok 29 октября 2017, 12:33

      в итоге Леня вернётся в России и будет тренировать что то вроде Динамо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 октября 2017, 12:06

      Лене вечно бедные клубы достаются а он и с ними дает результат так что еще все впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro 29 октября 2017, 12:04

      С Слуцким ситуация не приятна...
      Обычно, для достижения заявленных целей, боссы приглашают тренера, финансируют доукомплектование состава (по мере возможности и необходимости)...
      А здесь, цели поставили, сделали громкие заявления, допустили полуроспуск команды, серьёзных приобретений не профинансировали.... Результат на лицо...
      Болельщики, может и понимают проблемы, но 17-ое место и провальные поражения их совсем не радуют не при каких условиях...
      Не удивлюсь, если Леонида Викторовича попросят на выход с вещами, свалив на него все неудачи клуба... Допускаю - виноват, но не во всём...
      Крепитесь, Леонид Викторович, это опыт и за него надо платить!...

      5
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > insider_retro 29 октября 2017, 12:13

      Обрати внимание на плотность в таблице Чемпионшипа, я писал об этом ниже...буквально за 5-6 туров всё может измениться

      1
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro > ProstoPolzovatel 29 октября 2017, 12:18

      Может... Но наверх путь УЖЕ перекрыт очковым голодом и отрывом конкурентов... Задача на сезон уже будет не выполнена... Хотелось бы более комфортной обстановки для становления нашего тренера ТАМ!! А так, что не тур, то беда... Но, верю!

      3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > insider_retro 29 октября 2017, 12:26

      Знаешь, когда Слуцкий приходил, я и так не особо верил, что ему удастся выйти с первого сезона...а после массового оттока футболистов основы во время летнего трансферного окна я только сильнее убеждался в этом...да потом, я думаю, Алламы не идиоты, тоже должны это понимать и понимают раз Слуцкого пока не уволили...текущая команда вполне может бороться за первую половину турнирной таблицы, а там глядишь может и получится запрыгнуть в плэй-офф, хотя для Халла это будет очень непросто...но зимняя трансферная компания не за горами, глядишь что-то изменится

      2
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