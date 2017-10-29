Фанаты «Халла» протестуют. Виноват ли Слуцкий?

Ассем Аллам провинился перед фанатами еще в 2014 году. Он хотел сменить название клуба на «Халл Тайгерз». Этим Аллам хотел увеличить узнаваемость бренда ради дополнительных доходов. Среди болельщиков на подобное согласилась лишь треть обладателей абонементов. Футбольная ассоциация Англии прошение владельца «Халла» отклонила. Тогда он пообещал больше не вкладывать деньги в клуб. С того момента Аллам пытается продать «Халл Сити» заинтересованным людям, но у него ничего не получается.

Сейчас «Халл Сити» почти не переживает позитивных моментов. Победа в гостевой игре с «Барнсли» стала для «Халла» первым успехом вне домашнего стадиона за 427 дней. И это лучшее, что случалось с командой в текущем сезоне. Матч против «Ноттингем Форест» клуб проиграл со счетом 2:3. Это уже шестое поражение «Халла» в Чемпионшипе. Фанаты еще во время встречи устроили протестную акцию, закидав поле теннисными мячами. Официально о том, кем именно недовольны болельщики, не сообщалось. Но в социальных сетях сообщения распространялись с хэштегом #Allamout. Очередной привет владельцу клуба.

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«Благодарен болельщикам за поддержку, но матч прервался на пять минут. Знаю, почему фанаты протестовали, хотя не понимаю значение теннисных мячей. У меня достаточно проблем внутри команды. Трудно принять еще одну», – прокомментировал ситуацию Слуцкий. Российский тренер в этой ситуации провинился лишь косвенно. С ограниченными ресурсами он пока не может вывести «Халл Сити» на борьбу за выход в Премьер-лигу. Cемье Аллама высший дивизион нужен для лишних доходов. Но даже для выполнения этой цели он ничего не дает.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» пока идет на 17-м месте. От команд из зоны плей-офф коллектив Слуцкого отстает на семь очков. Лидирует же в чемпионате «Шеффилд Юнайтед» – команда без большого бюджета, которая только вышла из низшего дивизиона. Может, причина провала «Халл Сити» не только в действиях Аллама?

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