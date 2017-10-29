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Фанаты «Халла» протестуют. Виноват ли Слуцкий?

Ассем Аллам провинился перед фанатами еще в 2014 году. Он хотел сменить название клуба на «Халл Тайгерз». Этим Аллам хотел увеличить узнаваемость бренда ради дополнительных доходов. Среди болельщиков на подобное согласилась лишь треть обладателей абонементов. Футбольная ассоциация Англии прошение владельца «Халла» отклонила. Тогда он пообещал больше не вкладывать деньги в клуб. С того момента Аллам пытается продать «Халл Сити» заинтересованным людям, но у него ничего не получается.

Сейчас «Халл Сити» почти не переживает позитивных моментов. Победа в гостевой игре с «Барнсли» стала для «Халла» первым успехом вне домашнего стадиона за 427 дней. И это лучшее, что случалось с командой в текущем сезоне. Матч против «Ноттингем Форест» клуб проиграл со счетом 2:3. Это уже шестое поражение «Халла» в Чемпионшипе. Фанаты еще во время встречи устроили протестную акцию, закидав поле теннисными мячами. Официально о том, кем именно недовольны болельщики, не сообщалось. Но в социальных сетях сообщения распространялись с хэштегом #Allamout. Очередной привет владельцу клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Благодарен болельщикам за поддержку, но матч прервался на пять минут. Знаю, почему фанаты протестовали, хотя не понимаю значение теннисных мячей. У меня достаточно проблем внутри команды. Трудно принять еще одну», – прокомментировал ситуацию Слуцкий. Российский тренер в этой ситуации провинился лишь косвенно. С ограниченными ресурсами он пока не может вывести «Халл Сити» на борьбу за выход в Премьер-лигу. Cемье Аллама высший дивизион нужен для лишних доходов. Но даже для выполнения этой цели он ничего не дает.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» пока идет на 17-м месте. От команд из зоны плей-офф коллектив Слуцкого отстает на семь очков. Лидирует же в чемпионате «Шеффилд Юнайтед» – команда без большого бюджета, которая только вышла из низшего дивизиона. Может, причина провала «Халл Сити» не только в действиях Аллама?

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Англия. Чемпионшип Англия Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Eddyson
1509267198
В Мальорке бы церемониться не стали - Карпин подтвердит.
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STAFOR13
1509267708
болельщики правильно протестуют против владельца, за вылет получил 80 млн фунтов+ продали состав качественных игроков на 40 млн, а выделили 10 млн на аренды молодых игроков из Челси, + Лёня молодёжь Халла развивает, нападающий уже молодой 8 мячей забил, защитник молодёжной сборной Англии стал, + ещё 2 арендованных у Челси игрока так же в молодёжной сборной, к Лёне вообще претензий 0, он делает всё по максимуму с таким составом, очень глупо говорить что он провалился, когда условный Вулерхемптон покупает на 70 млн евро состав, таких игроков как Рубен Невеш молодой талант из Порто за 20 млн, а Лёня берёт из молодёжной команды Боуэна и делает его лидером Халла, при это купив на 10 млн то что было возможно. Удачи Лёне, молодец!
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insider_retro
1509267857
С Слуцким ситуация не приятна... Обычно, для достижения заявленных целей, боссы приглашают тренера, финансируют доукомплектование состава (по мере возможности и необходимости)... А здесь, цели поставили, сделали громкие заявления, допустили полуроспуск команды, серьёзных приобретений не профинансировали.... Результат на лицо... Болельщики, может и понимают проблемы, но 17-ое место и провальные поражения их совсем не радуют не при каких условиях... Не удивлюсь, если Леонида Викторовича попросят на выход с вещами, свалив на него все неудачи клуба... Допускаю - виноват, но не во всём... Крепитесь, Леонид Викторович, это опыт и за него надо платить!...
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giluxa1963
1509268014
Лене вечно бедные клубы достаются а он и с ними дает результат так что еще все впереди
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6orda4ok
1509269597
в итоге Леня вернётся в России и будет тренировать что то вроде Динамо
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Silicium
1509345035
Предвижу реакцию за комент, но Слуцкеру после скандирования вместе со сборной "Мы говно!", в спорте делать нечего, только ежели комментатором в привычную среду....
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Андрей 26 rus
1509357872
Лёня удачи !!Всем врагам на зло соверши чудо!!
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Pinasonic
1509365463
Халл лучший в лиге по забитым голам 26, правда пропускают много.
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!ce man
1509392392
Своих оправдывают в статье что-ли?Тренер хороший, ну не тянет он Англию,сразу было видно.
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Hugo Lloris
1509445791
слуцкому нужно привыкнуть к Англии,если чудом до конца сезона дотянет то тогда можно будет о повышении говорить
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