Почему Слуцкий проваливается в Англии

Зачем Слуцкого позвали в «Халл Сити»?

Любая команда, которая вылетает из Премьер-лиги в Чемпионшип, обречена на перестройку. Но у «Халл Сити» все в несколько раз хуже, чем происходит в других подобных случаях. Все бывшие лидеры команды летом разбрелись по другим клубам, а денег на их замену Слуцкому не выдали. 45 миллионов евро заработал «Халл» на продаже футболистов. Летнее усиление вышло на 20 миллионов. Остальные деньги остались у семьи Алламов – людей, которые до сих пор владеют «Халлом».

Алламы пытаются избавиться от «Халл Сити» с 2014 года, когда им официально отказали в смене названия на «Халл Тайгерс». Так владельцы хотели добиться большей рекламной привлекательности бренда, а вместо этого получили вражду с болельщиками и сомнительное отношение к себе. Тогда же Ассем Аллам выставил клуб на продажу, но так и не нашел покупателей даже с игрой команды в Премьер-лиге. Теперь он не дает никаких денег на развитие.

Слуцкий понадобился «Халлу» в роли тренера, умеющего выжимать максимальную пользу из игроков среднего масштаба. Оптимальная схема управления Алламов выглядит так, что им в карман идут доходы, а клуб побеждает и становится привлекательным активом. Приход на работу в «Халл» Олега Яровинского из ЦСКА только подтверждает, что Слуцкому пообещали полную свободу в управлении персоналом и футболистами. Он же в ответ должен дать результат.

За 16 матчей этого сезона «Халл Сити» набрал 16 очков. Клуб одержал всего четыре победы, а по числу пропущенных мячей уступает только «Бертону» и еще более ужасному «Сандерленду». При этом любые денежные вопросы и психология после вылета не мешают «Халлу» высоко котироваться на бумаге. Состав «Халл Сити» не слабее любого клуба Чемпионшипа. Но команда часто проигрывает, а на поле в знак протеста уже летят теннисные мячики. И в этих поражениях есть вина Слуцкого.

Слуцкий чего-то добился?

В 2014 году из команды «Херефорд Юнайтед» в молодежку «Халла» попал перспективный Харрод Боуэн. Через пару лет он сыграл семь матчей в Премьер-лиге, а Слуцкий сделал Харрода лидером клуба в Чемпионшипе. 21-летний Боуэн забил в этом сезоне уже восемь мячей. И это при том, что Слуцкий использует лучшего бомбардира команды на левом фланге атаки. Предстоящей зимой миниатюрному Боуэну (его рост всего 175 см.) прогнозируют переход в команду Премьер-лиги. Он подписал новый контракт с «Халлом» до 2020 года, поэтому клуб в любом случае много заработает на этом парне. Алламы будут довольны.

При Слуцком «Халл Сити» выиграл в гостях у «Барнсли». И это тоже достижение, потому что до этого матча «Халл» не побеждал за пределами домашнего стадиона 427 дней. Хотя игру «Халла» в йоркширском дерби назвали отвратительной, все решили замены Слуцкого. На 63-й минуте на поле вышел форвард Фрэйзер Кэмпбелл, который и забил победный мяч. Ему помог Джейсон Ирвин, тоже появившийся со скамейки. После матча все прославляли чутье Слуцкого, но ругали «Халл» за скучный футбол.

«Слуцкий – живой, дружелюбный и всегда доступный тренер. Он заставляет нас играть за него и хотеть победы», – говорил перед началом сезона полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер. Даже после неудачных матчей поддержка Слуцкого со стороны игроков продолжается. «Халл Сити» Слуцкого – это крепкий и сплоченный коллектив. Сам тренер дал новое внимание к Чемпионшипу, а «Халл» повышает привлекательность на его образе. Например, через Слуцкого клуб поздравил всех с Международным днем улыбки. «Норвич» вообще передал тренеру чайник. И это тоже лишнее веселье в трудные времена.

Кто его подводит?

Понятно, что Слуцкий летом недополучил трансферное усиление. Из всех нужных ему игроков в команду пришел только защитник Мазух из «Спарты». Остальных тренеру добирали через желание других работников «Халла». Состав выглядит раздробленным даже сейчас. Например, здесь играет малоопытный защитник Ола Айна. Рядом с ним стоит 19-летний дебютант Томори. Для молодежи из «Челси» аренда в «Халл Сити» – первая серьезная возможность получить игровую практику.

Они хотя бы стараются, а главная проблема кроется в опытных лидерах. Обороной должен рулить 34-летний Майкл Доусон, известный по игре в «Тоттенхэме». Он принял участие во всех матчах «Халла» этого сезона Чемпионшипа и даже забил гол. В Англии пишут, что Доусон перестал тянуть скорости местных турниров. Сам Майкл тоже понимает свою вину и даже оправдывает Слуцкого. «Наш тренер прекрасен с того момента, как пришел сюда. Игроки несут полную ответственность за результат, когда выходят на поле», – говорит Доусон. Фанаты в такие моменты призывают Майкла завершить карьеру.

В составе «Халла» был ключевой игрок. Первые три матча в Чемпионшипе нападающий Абель Эрнандес отметил тремя голами. Потом уругваец получил травму ахилла и вылетел до февраля. Заменить Абеля не удалось. Слуцкий назвал Эрнандеса одним из лучших форвардов Чемпионшипа и пожелал скорейшего возвращения. Примечательно, что «Халл Сити» – вторая команда по результативности в Чемпионшипе. Но 13 из 28-ми голов «Халл» забил в победных играх с «Бертоном», «Болтоном» и «Бирмингемом». Эрнандеса не хватает в более важных матчах.

Так, игра против «Шеффилд Юнайтед» складывалась для «Халла» удачно. После первого тайма команда Слуцкого побеждала с минимальным счетом, но потом пропустила четыре гола от Леона Кларка. «У нас нет прочного менталитета и командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Мы поменяли систему, схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами. Похоже, что у нас нет командных целей, и наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов»‏, – раскрыл тренер все командные проблемы.

#SlutskyOut

Фанаты «Халла» – это единственное хорошее, что сейчас есть у этого клуба. Поначалу Слуцкий им нравился, а в его знакомстве с владельцем «Челси» Абрамовичем болельщики видели перспективу. Но к 16-му туру от слов о классном назначении люди на трибунах перешли к серьезной критике Слуцкого. Сейчас во всем обвиняют не только семью Алламов, но и главного тренера.

Болельщики запустили в социальных сетях хэштег #SlutskyOut‏. Он сильно активен с сентября, но настоящую актуальность обрел после домашнего разгрома от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:4.

Вот лишь некоторые высказывания по поводу работы Слуцкого от людей из английского твиттера:

N.Whittingham «Еще одна плохая игра. Проблемы идут с поля, но Слуцкий не может мотивировать эту команду». Mike Hassan «Не будем слишком расстраиваться из-за результата, если это означает смену тренера. Слуцкий ошибается для нас». George‏ «Люблю Слуцкого, но нельзя обвинять в такой игре одних Алламов». Mart Hoe‏ «Еще одна игра. Еще одна жалкая лажа. Владельцам нужно действовать сегодня». Alan Partridge «Эллардайс никому не понравится. Если вам нужно, чтобы кто-то успешно работал с небольшими деньгами, идите за Полом Херстом».

Кстати, немного о том самом загадочном Поле Херсте. Этот человек почти всю карьеру отыграл за «Ротерхэм», а в тренерской работе преуспел с командой «Гримсби Таун». В 2016 году его позвали в проблемный «Шрусбери Таун». Сейчас команда под руководством Херста возглавляет таблицу английской футбольной Лиги 1. Хотя в предыдущем сезоне заняла в дивизионе 18-е место. Опыт работы в командах с ограниченными ресурсами у него еще реальнее, чем у Слуцкого.

Что дальше?

Впереди у «Халла» матчи против «Ипсвича» и «Миллуола». Обе команды – середняки Чемпионшипа, которые не ставят серьезных задач по повышению из дивизиона. Если Слуцкому дадут шанс, «Халл Сити» еще может взять шесть очков и подняться в таблице. Чемпионшип – плотная лига, где любой номинальный аутсайдер через несколько туров может стать лидером. Чего стоит только победный взлет на вторую строчку «Шеффилд Юнайтед». Команда только вышла из низшего дивизиона, а сейчас претендует на попадание в Премьер-лигу.

Говорят, Слуцкий уже строит планы на зимнее трансферное окно. Скоро тут может собраться целая банда из ЦСКА. Ахмед Муса открывает заправки в Нигерии, но не играет за «Лестер». Устная договоренность с ним уже достигнута. Хотя общая тенденция такова, что «Халл Сити» будет снова настроен на лишний заработок и продажу лучших активов. Зато скоро должны восстановиться после травм Эрнандес, Мэйсон, Одубайо и Эвандро. Слуцкий снова что-нибудь придумает, но для этого ему нужно время.

Фанаты «Халла» протестуют. Виноват ли Слуцкий?

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