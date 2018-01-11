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11.06.2017 13:01Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявит
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12.02.2017 01:49«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.
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