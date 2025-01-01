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    • Глушаков ответил, с какого года деградирует российский футбол

    Глушаков ответил, с какого года деградирует российский футбол

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил о деградации отечественного футбола.

    – Вы много раз говорили, что российский футбол деградирует, – в чeм это проявляется?

    – Когда нет международных матчей и мы варимся в своeм соку – это называется деградация.

    Мы с 2022 года деградируем«Зенит» играл с «Фенербахче» товарищеский матч и проиграл. Вот вам и уровень на международной арене. Представляете, что тогда происходит в Первой лиге?

    • В 2022 году на российский футбол наложили бан ФИФА и УЕФА.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • РФС надеется на снятие бана в 2025 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2025 14:13
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    Комментарии (6)
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    Тинез Розоп
    1735731139
    Менты тоже деградируют. Известных футболистов не отпускают пьяными за рулём(…
    Ответить
    andr45
    1735733284
    САЛИХОВА 22.08.2022. «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.»
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    Интерес
    1735734578
    Как Глушаков ушёл из "Спартака"... А вот 18-летние пловцы вышли и победили. Без миллионов зряплаты,за счёт труда.
    Ответить
    BarStep
    1735735479
    Узколобый, это началось сразу же после победы на Олимпиаде в Сеуле…
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    Romeo 123
    1735743390
    Полный деградант в футболе это глушаков
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