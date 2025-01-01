Глушаков ответил, с какого года деградирует российский футбол

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил о деградации отечественного футбола.

– Вы много раз говорили, что российский футбол деградирует, – в чeм это проявляется?

– Когда нет международных матчей и мы варимся в своeм соку – это называется деградация.

Мы с 2022 года деградируем – «Зенит» играл с «Фенербахче» товарищеский матч и проиграл. Вот вам и уровень на международной арене. Представляете, что тогда происходит в Первой лиге?