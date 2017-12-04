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    «Мы нуждались в «Феррари», но нам купили гребаную «Ладу». Как в Англии реагируют на отставку Слуцкого


    4.1
    Голосов: 11
    04.12.2017 09:00
    Ругают владельцев, восхищаются человеческими качествами нашего тренера и желают удачи.

    Мне вообще неважно, кто нас будет тренировать. Главное, чтобы Аллам (владелец клуба) свалил.

    CITYfiley (not606.com)

    Удачи, Slut. Интересно посмотреть, где мы окажемся в апреле.

    Tentotwo (not606.com)

    Хотел бы поблагодарить Леонида.

    Evington (not606.com)

    Кажется, он отличный мужик. Но глядя на то, что происходит – лучшее решение для обеих сторон. Желаю всего наилучшего Слуцкому.

    Leon T Trout AFC (not606.com)

    Жаль, что так вышло. Удачи в будущем, но у тебя не было ни шанса с этими двумя идиотами во главе.

    pudseytiger (not606.com)

    Жаль, что он ушел. Кто знает, что было бы, будь у него получше условия. Но при этом вылет в Лигу 1 был вполне реален, так что ему лучше было уйти.

    BrAdY (not606.com)

    Удачи Слуцкому во всех его стремлениях. Порядочный мужик, достойно держался, ни на что не жаловался. Надеюсь, он получит команду с приличными ресурсами и добьется успеха.

    Walter Sobchak (not606.com)

    Грустный день.

    Driff_Tiger (not606.com)

    Все привыкли критиковать Аллама, но есть за что ругать и Слуцкого. Все-таки он выбирал тактику, готовил команду и больше провалился, чем был успешен.

    Brucebones (not606.com)

    Слуцкий принял несколько странных решений, но заслуживал гораздо большего.

    Stan The Man (not606.com)

    Мы нуждались в «Феррари», но нам купили гребаную «Ладу».

    BlackAndAmberGambler (not606.com)

    Итого четыре тренера с 2016-го, Яровинский ушел вообще через два месяца.

    Godrevy Buoy (not606.com)

    Возможно, самый искренний тренер из тех, кого я когда-либо видел. Совершенно порядочный человек. Жаль, что это не сработало.

    Pepé Le Pew (DailyMail)

    Кого надо было увольнять, так это владельцев клуба.

    Philip (DailyMail)

    Он провалился, имея неплохой состав.

    Clear Out (DailyMail)

    Не удивлен его отставке, но всю вину вешать на него не стоит. Очередная провальная летняя селекция привела к тому, что у нас был несбалансированный состав.

    Simon Trevitts Lugs (BBC)

    Если кто и должен был уйти, так это владельцы. Значительная часть вины как раз на них.

    Hawker Hurricane (BBC)

    Такой классный мужик. Жаль, что это ему не помогло.

    AO18 (BBC)

    Удачи, Леонид. Жаль, что не сработало.

    Bob_Noxious (BBC)

    А я доволен, что он ушел. Если честно, казалось, что он на протяжении нескольких недель не знал, что нужно делать. Я смотрю футбол 50 лет и редко видел такие сумасшедшие замены, на которые он решался. Конечно, это и часть вины владельцев тоже, ведь они поставили его на эту должность.

    donnytiger (BBC)

    Кажется, что он ушел после того, как ему сказали продавать игроков, чтобы купить кого-то в январе. Что за позор. Все что произошло – не по его вине. Если бы клубом управляли владельцы, которые любят клуб, то и Слуцкий бы преуспел.

    Michael (BBC)

    Критиковать своих футболистов публично, даже если они накосячили, все равно нельзя. Удачи, тем не менее.

    sharpie (BBC)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun, Hull Daily Mail
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 11
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +34

      Silicium 13 марта 2018, 17:14

      ЛС ПНХ - несется с трибун,
      ЛС ПНХ - банеры вьются
      Говно, променявшее спорт на бабло
      ЛС ПНХ - над тобой смеются.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 декабря 2017, 20:03

      Мой прогноз в оставшихся трех турах первого круга Халл ни одного очка не наберет

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 декабря 2017, 17:32

      ((

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 декабря 2017, 06:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЭЭЭ конявый не позорься сам и не позорь россию, иди домой тренеруй крылья советов. это твой уровень

      -6
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      ...
      Рейтинг: +452

      denzillo > bumer_moscow 5 декабря 2017, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен. Посредственный тренеришко. Обидно, что достойное поколение настоящих советских тренеров проходит...в замен получаем иностранцев, которые едут за баблом в россию (исключение-хидинг и каррера) и вот таких как Лёня.

      -6
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > bumer_moscow 5 декабря 2017, 17:00

      Вот Леня ни капли не опозорил! Уважаю Слуцкого за проделанное им в ЦСКА.
      Без денег и с таким составом и Мауриньо провалил бы сезон

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 декабря 2017, 02:01

      Philip (DailyMail)

      Он провалился, имея неплохой состав.
      Парень явно перепутал команды, какой состав??????????????? молодёжный и пол состава травмированных сильных игроков... один Гросицкий остался из нормальных игроков, Бруэна Лёня из молодёжки подтянул, парень уже 10 мячей забил... Глупо говорить о каком либо составе, когда команда за вылет получила огромные деньги, распустила арендованных игроков и продала своих лучших игроков на которых строился Халл, а взяла пару игроков из молодёжки Челси и пару свободных агентов, которые и показывают реальный уровень. Сочувствую тому кто сейчас будет тренировать Халл, а особенно владельцу, будут такие поражения, что болельщики будут рвать и метать, тем более хороший тренер не придёт в Халл, зная какой там владелец...

      8
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      Рейтинг: +225

      dovakin 5 декабря 2017, 01:25

      Жалко Леонида. Он Мужик, с большой буквы, хотя бы потому, что, в свое время, не побоялся открыто обвинить терек в договорняке, в то время как все чинуши, включая п%дора мудко, зассали перед тереком.
      Ну не везет ему. Надеюсь, у него будет еще шанс раскрыть свой тренерский потенциал на зло его недоброжелателям.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 4 декабря 2017, 21:30

      положительные отзывы не смотря ни на что, респект

      3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 декабря 2017, 21:06

      Стрельнул мой прогноз на увольнение Слуцкого в декабре.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 декабря 2017, 19:50

      Слуцкий- отличный тренер, удачи ему. И ещё, я бы с удовольствием посмотрел, как эту команду деревянную бы, например, Мауриньо тренировал. Итог был бы тот же)) Пусть Слуцкий идет в Краснодар, выходит в зону ЛЧ и в следующем году уничтожает в еврокубках все английские команды. Удачи ему!

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 декабря 2017, 19:21

      как в школе - чтд(что и требовалось доказать)

      0
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