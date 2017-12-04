«Мы нуждались в «Феррари», но нам купили гребаную «Ладу». Как в Англии реагируют на отставку Слуцкого

Ругают владельцев, восхищаются человеческими качествами нашего тренера и желают удачи.

Мне вообще неважно, кто нас будет тренировать. Главное, чтобы Аллам (владелец клуба) свалил.

CITYfiley (not606.com)

Удачи, Slut. Интересно посмотреть, где мы окажемся в апреле.

Tentotwo (not606.com)

Хотел бы поблагодарить Леонида.

Evington (not606.com)

Кажется, он отличный мужик. Но глядя на то, что происходит – лучшее решение для обеих сторон. Желаю всего наилучшего Слуцкому.

Leon T Trout AFC (not606.com)

Жаль, что так вышло. Удачи в будущем, но у тебя не было ни шанса с этими двумя идиотами во главе.

pudseytiger (not606.com)

Жаль, что он ушел. Кто знает, что было бы, будь у него получше условия. Но при этом вылет в Лигу 1 был вполне реален, так что ему лучше было уйти.

BrAdY (not606.com)

Удачи Слуцкому во всех его стремлениях. Порядочный мужик, достойно держался, ни на что не жаловался. Надеюсь, он получит команду с приличными ресурсами и добьется успеха.

Walter Sobchak (not606.com)

Грустный день.

Driff_Tiger (not606.com)

Все привыкли критиковать Аллама, но есть за что ругать и Слуцкого. Все-таки он выбирал тактику, готовил команду и больше провалился, чем был успешен.

Brucebones (not606.com)

Слуцкий принял несколько странных решений, но заслуживал гораздо большего.

Stan The Man (not606.com)

Мы нуждались в «Феррари», но нам купили гребаную «Ладу».

BlackAndAmberGambler (not606.com)

Итого четыре тренера с 2016-го, Яровинский ушел вообще через два месяца.

Godrevy Buoy (not606.com)

Возможно, самый искренний тренер из тех, кого я когда-либо видел. Совершенно порядочный человек. Жаль, что это не сработало.

Pepé Le Pew (DailyMail)

Кого надо было увольнять, так это владельцев клуба.

Philip (DailyMail)

Он провалился, имея неплохой состав.

Clear Out (DailyMail)

Не удивлен его отставке, но всю вину вешать на него не стоит. Очередная провальная летняя селекция привела к тому, что у нас был несбалансированный состав.

Simon Trevitts Lugs (BBC)

Если кто и должен был уйти, так это владельцы. Значительная часть вины как раз на них.

Hawker Hurricane (BBC)

Такой классный мужик. Жаль, что это ему не помогло.

AO18 (BBC)

Удачи, Леонид. Жаль, что не сработало.

Bob_Noxious (BBC)

А я доволен, что он ушел. Если честно, казалось, что он на протяжении нескольких недель не знал, что нужно делать. Я смотрю футбол 50 лет и редко видел такие сумасшедшие замены, на которые он решался. Конечно, это и часть вины владельцев тоже, ведь они поставили его на эту должность.

donnytiger (BBC)

Кажется, что он ушел после того, как ему сказали продавать игроков, чтобы купить кого-то в январе. Что за позор. Все что произошло – не по его вине. Если бы клубом управляли владельцы, которые любят клуб, то и Слуцкий бы преуспел.

Michael (BBC)

Критиковать своих футболистов публично, даже если они накосячили, все равно нельзя. Удачи, тем не менее.

sharpie (BBC)