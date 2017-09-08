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    «Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?


    3
    Голосов: 6
    08.09.2017 23:50
    Лучший российский тренер потерпел жестокое поражение в Чемпионшипе.

    До выезда к «Дерби» «Халл» не мог выиграть в 20 подряд гостевых матчах. Но со своим соперником шел вровень – по семь очков заработала каждая из команд в первых пяти матчах.

    К 34-й минуте дубль Матея Выдры поставил «Халл» в сложное положение. А вот с такого гола все началось:

    Гораздо хуже было то, что к перерыву «Халл» уже горел 0:4. К тому же полузащитник гостей Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. Говорят, мяч после его удара так и не вернулся.

    Пятый мяч влетел на 58-й минуте. 0:5 к часу игрового времени. Совсем издеваться над своим соперником «Дерби» не стал – хватило и пяти голов.

    Сейчас «Халл» идет десятым, но после этого тура может рухнуть чуть ли не к зоне вылета – все остальные команды Чемпионшипа играют завтра. 12:12 – веселая разница забитых и пропущенных за шесть матчей. Больше «Халла» пока еще никто не забивал. Но больше него также еще никто не пропускал.

    Определенно, сегодня у Слуцкого не самый лучший вечер в карьере.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38

      Playmaker-cska 11 сентября 2017, 15:58

      А в чем ценность этой статьи? Из названия следует, что в ней содержится хотя бы минимальный анализ ситуации в команде, а на деле просто констатация хода матча...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 сентября 2017, 15:52

      не уволят его
      нужно адаптироваться же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 сентября 2017, 17:29

      наверное, викторыч не дотянет до конца сезона
      с учетом хреновой трансферной компании каких либо чудес от команды ждать не стоит..
      но опыт , я думаю, получит бесценный...
      все равно - удачи!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 9 сентября 2017, 23:27

      Лучший тренер - Морозов. Слуцкий- просто Качалкин.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 сентября 2017, 17:28

      Кто станет держать тренера проигравшего 3 гл.т с претендентами?Не верю в Халл(со всеми проблемами)в Лондоне с Fullham,и не верю в него дома с Sunderland!Можно предположить два поражения и Лёнин чемодан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 9 сентября 2017, 12:19

      Не помню чего-то статейки про разгром Халлом Болтона 4-0, 25 августа, с поминутным разбором мячей и веселыми твитами.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Ronaldinho R10 9 сентября 2017, 12:46

      может потому, что Болтон идет на последнем месте и ничего удивительного в этом нет?! А вот для команды, стремящейся вернуться в элиту, да еще и во главе с "лучшим российским тренером", не очень хорошо проигрывать с разгромом!
      Жалко стул, на котором Ленька сидел........(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Ronaldinho R10 9 сентября 2017, 17:28

      Болтон далеко не тот,что в 2007 резал в АПЛ!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 9 сентября 2017, 10:36

      Лучший российский тренер потерпел жестокое поражение в Чемпионшипе.-----это чьи фантазии что он лучший ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +498

      Поль > nik55 9 сентября 2017, 13:03

      а кто больше него выиграл титулов и дальше прошел в лч за последние 10 лет?
      Думаю, по этой статистике его и судят

      2
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      ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 > Поль 9 сентября 2017, 13:39

      за последние 10 лет---cогласен но не более

      -1
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      ...
      Рейтинг: +551

      avera > nik55 9 сентября 2017, 20:02

      Лучше Каррера с его 1-5 от Зенита?

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 9 сентября 2017, 10:21

      Может в Арарат?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 сентября 2017, 10:09

      уволят его, ох уволят

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 сентября 2017, 09:43

      не х было соваться!

      1
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