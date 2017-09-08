«Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?

До выезда к «Дерби» «Халл» не мог выиграть в 20 подряд гостевых матчах. Но со своим соперником шел вровень – по семь очков заработала каждая из команд в первых пяти матчах.

К 34-й минуте дубль Матея Выдры поставил «Халл» в сложное положение. А вот с такого гола все началось:

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Гораздо хуже было то, что к перерыву «Халл» уже горел 0:4. К тому же полузащитник гостей Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. Говорят, мяч после его удара так и не вернулся.

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Пятый мяч влетел на 58-й минуте. 0:5 к часу игрового времени. Совсем издеваться над своим соперником «Дерби» не стал – хватило и пяти голов.

Сейчас «Халл» идет десятым, но после этого тура может рухнуть чуть ли не к зоне вылета – все остальные команды Чемпионшипа играют завтра. 12:12 – веселая разница забитых и пропущенных за шесть матчей. Больше «Халла» пока еще никто не забивал. Но больше него также еще никто не пропускал.

Определенно, сегодня у Слуцкого не самый лучший вечер в карьере.