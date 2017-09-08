Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?

«Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?

До выезда к «Дерби» «Халл» не мог выиграть в 20 подряд гостевых матчах. Но со своим соперником шел вровень – по семь очков заработала каждая из команд в первых пяти матчах.

К 34-й минуте дубль Матея Выдры поставил «Халл» в сложное положение. А вот с такого гола все началось:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гораздо хуже было то, что к перерыву «Халл» уже горел 0:4. К тому же полузащитник гостей Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. Говорят, мяч после его удара так и не вернулся.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пятый мяч влетел на 58-й минуте. 0:5 к часу игрового времени. Совсем издеваться над своим соперником «Дерби» не стал – хватило и пяти голов.

Сейчас «Халл» идет десятым, но после этого тура может рухнуть чуть ли не к зоне вылета – все остальные команды Чемпионшипа играют завтра. 12:12 – веселая разница забитых и пропущенных за шесть матчей. Больше «Халла» пока еще никто не забивал. Но больше него также еще никто не пропускал.

Определенно, сегодня у Слуцкого не самый лучший вечер в карьере.

Англия. Чемпионшип Англия Халл Сити Дерби Каунти Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1504915726
лучший российский тренер....нет слов
Ответить
Диктор
1504932154
Что Леонид-тяжело без поддержки Гинера играть?
Ответить
Чермындыр
1504935594
Кто хоть каплю понимает в футболе, уже лет 10 знает, что пельмень нулевой
Ответить
fanchik
1504937216
Надо терпеть и продолжать работать,не может быть в Англии все гладко на тренерской работе
Ответить
vodomut
1504939436
не х было соваться!
Ответить
Karpathian
1504940975
уволят его, ох уволят
Ответить
Zlatan2718
1504941664
Может в Арарат?..
Ответить
nik55
1504942604
Лучший российский тренер потерпел жестокое поражение в Чемпионшипе.-----это чьи фантазии что он лучший ?
Ответить
Pourport
1504967289
Кто станет держать тренера проигравшего 3 гл.т с претендентами?Не верю в Халл(со всеми проблемами)в Лондоне с Fullham,и не верю в него дома с Sunderland!Можно предположить два поражения и Лёнин чемодан!
Ответить
mihail200606
1505053762
наверное, викторыч не дотянет до конца сезона с учетом хреновой трансферной компании каких либо чудес от команды ждать не стоит.. но опыт , я думаю, получит бесценный... все равно - удачи!!
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+