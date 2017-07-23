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    У Слуцкого в «Халле» большие проблемы. Справится?


    3.9
    Голосов: 10
    23.07.2017 12:15
    «Халл Сити» обыграл «Бенфику» в товарищеском матче, но столкнулся с массовым уходом футболистов. Рассказываем, какие потери понес «Халл» Слуцкого в последние дни.

    Вообще, из прошлогоднего состава «Халл» покинули 14 футболистов. Пятеро, включая защитника «Интера» Раноккию и форварда киевского «Динамо» Мбокани, вернулись в свои клубы из аренд, еще четверо были отпущены с миром по окончании контрактов. Об уходе еще двоих было известно заранее – Дэвис ушел в «Дерби», Магуайр – в «Лестер».

    А еще три игрока покинули «Халл» буквально на днях. Кстати, на очереди и четвертый. Вот кто эти люди:

    Вратарь Элдин Якупович

    По чемпионату России его все прекрасно помнят – швейцарец был связан контрактом с «Локомотивом» в то время, когда Леонид Слуцкий тренировал «Москву», а затем «Крылья Советов». В «Халле» Якупович числился пять лет, с перерывом на уход в аренду, но более-менее стабильное место в основе получил только в минувшем сезоне. Сейчас голкиперу захотелось вернуться в АПЛ. Желание исполнено: Якупович будет играть за экс-чемпионов Англии – полюбившийся всем «Лестер». «Халл» при этом лишается неплохого вратаря, который к тому же умеет отбивать пенальти.

    Защитник Эндрю Робертсон

    23-летнему шотландцу, выступающему на левом краю обороны, уже не до Слуцкого – перед ним открылась перспектива поработать с Юргеном Клоппом, и Робертсон намерен ей воспользоваться. О трансфере объявили – футболист будет стоить «Ливерпулю» 10 миллионов фунтов. Слуцкому от этого не особо легче, в лице Робертсона «Халл» лишается умного пасующего защитника, обладающего хорошим дриблингом. В воздухе он не слишком хорош, но борьбу навязывать не перестает, а в атакующих действиях всегда рад принять участие. Потому Клоппу и приглянулся.

    Полузащитник Ахмед Эль-Мохамади

    Если бы «Халл» был связан не с тиграми, а с какой-нибудь птичьей тематикой, здесь бы легко прилепился штамп про обрезанные крылья, поскольку помимо левого защитника Робертсона «Халл» покидает и игрок противоположного фланга, умеющий к тому же выполнять функции крайнего полузащитника. Половину прошлого сезона Эль-Мохамади оборонялся, но поиграл и впереди. Его внимательность и способность выигрывать верховые дуэли, а также неплохо пасовать – вполне понравились бы Слуцкому, даже несмотря на некоторые проблемы в отборе. Но нет. Египтянин уже отбыл в «Астон Виллу» и в первом туре сыграет как раз против «Халла».

    Полузащитник Том Хаддлстоун

    Девять лет назад всего за неделю до католического Рождества он не дал «Спартаку» выиграть у «Тоттенхэма» в Лиге Европы (установил окончательный счет 2:2), потом более-менее регулярно играл за клуб из Лондона, но так особо ничего и не добился. Зато всегда казался неплохим вариантом для середняка или аутсайдера АПЛ в центр поля. А уж для Чемпионшипа и подавно – Хаддлстоун пригодился бы умением двигать мяч и выполнять стандарты. Однако футболист покинул «Халл» ради «Дерби Каунти» – клуба, воспитанником которого он является, то есть, вернулся домой. Впрочем, Слуцкому совсем не до умилений – теперь ему нужен серьезный футболист для середины.

    Какова реакция Слуцкого

    «Уход игроков изменил настроение команды, но с футболом лучше не связываться, если не мыслить позитивно, – уверен Слуцкий. – Я впервые в карьере оказался в такой ситуации, но понимаю, почему игроки проданы, и обладаю необходимым терпением. Зато теперь, после продажи игроков, у нас появились деньги. При этом у меня полное взаимопонимание с владельцем клуба. Думаю, у нас будут новые игроки».

    Сезон в Чемпионшипе стартует 5 августа – «Халл» отправится в гости к «Астон Вилле». Перед этим клуб проведет еще три спарринга: 22 июля (уже послезавтра) команда Слуцкого встретится с «Бенфикой», через три дня – с «Нантом», еще через три – с «Аяксом».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 10
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 августа 2017, 22:25

      Сезон не начался ,а у него уже большие проблемы.

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 июля 2017, 18:19

      пусть вернблума из цска возьмет

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 июля 2017, 10:18

      После песни Катюша, в исполнении Слуцкого, все испугались и бежать.

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 23 июля 2017, 20:55

      Лёня-удачи!если с руком в горм отношения,попробуй наших потянуть к себе.хоть я и спартач коренной,но уверен что ты натаскаешь их хотя бы для сборной.ты молодец

      0
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Gazelvagen877 24 июля 2017, 09:07

      лёня сидит и читает тебя

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 июля 2017, 14:28

      игроки то уходят неплохие... но надеюсь, Викторыч справится...

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 июля 2017, 13:16

      Слуцкий справится - успехов!

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 июля 2017, 13:00

      Ой,вся команда ушла!Что за новости,каждый сезон перестановки это Англия.

      1
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      Рейтинг: +28

      Tubba 23 июля 2017, 12:56

      пусть вытаскивает из РПФЛ народу много , скамейкам не конца ни края не видать.

      1
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      Рейтинг: +32

      Буефар 21 июля 2017, 10:05

      Не позавидуешь. Теперь только работа и характер. Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 21 июля 2017, 08:54

      У разбитого корыта.....

      0
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