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У Слуцкого в «Халле» большие проблемы. Справится?

Вообще, из прошлогоднего состава «Халл» покинули 14 футболистов. Пятеро, включая защитника «Интера» Раноккию и форварда киевского «Динамо» Мбокани, вернулись в свои клубы из аренд, еще четверо были отпущены с миром по окончании контрактов. Об уходе еще двоих было известно заранее – Дэвис ушел в «Дерби», Магуайр – в «Лестер».

А еще три игрока покинули «Халл» буквально на днях. Кстати, на очереди и четвертый. Вот кто эти люди:

Вратарь Элдин Якупович

По чемпионату России его все прекрасно помнят – швейцарец был связан контрактом с «Локомотивом» в то время, когда Леонид Слуцкий тренировал «Москву», а затем «Крылья Советов». В «Халле» Якупович числился пять лет, с перерывом на уход в аренду, но более-менее стабильное место в основе получил только в минувшем сезоне. Сейчас голкиперу захотелось вернуться в АПЛ. Желание исполнено: Якупович будет играть за экс-чемпионов Англии – полюбившийся всем «Лестер». «Халл» при этом лишается неплохого вратаря, который к тому же умеет отбивать пенальти.

Защитник Эндрю Робертсон

23-летнему шотландцу, выступающему на левом краю обороны, уже не до Слуцкого – перед ним открылась перспектива поработать с Юргеном Клоппом, и Робертсон намерен ей воспользоваться. О трансфере объявили – футболист будет стоить «Ливерпулю» 10 миллионов фунтов. Слуцкому от этого не особо легче, в лице Робертсона «Халл» лишается умного пасующего защитника, обладающего хорошим дриблингом. В воздухе он не слишком хорош, но борьбу навязывать не перестает, а в атакующих действиях всегда рад принять участие. Потому Клоппу и приглянулся.

Полузащитник Ахмед Эль-Мохамади

Если бы «Халл» был связан не с тиграми, а с какой-нибудь птичьей тематикой, здесь бы легко прилепился штамп про обрезанные крылья, поскольку помимо левого защитника Робертсона «Халл» покидает и игрок противоположного фланга, умеющий к тому же выполнять функции крайнего полузащитника. Половину прошлого сезона Эль-Мохамади оборонялся, но поиграл и впереди. Его внимательность и способность выигрывать верховые дуэли, а также неплохо пасовать – вполне понравились бы Слуцкому, даже несмотря на некоторые проблемы в отборе. Но нет. Египтянин уже отбыл в «Астон Виллу» и в первом туре сыграет как раз против «Халла».

Полузащитник Том Хаддлстоун

Девять лет назад всего за неделю до католического Рождества он не дал «Спартаку» выиграть у «Тоттенхэма» в Лиге Европы (установил окончательный счет 2:2), потом более-менее регулярно играл за клуб из Лондона, но так особо ничего и не добился. Зато всегда казался неплохим вариантом для середняка или аутсайдера АПЛ в центр поля. А уж для Чемпионшипа и подавно – Хаддлстоун пригодился бы умением двигать мяч и выполнять стандарты. Однако футболист покинул «Халл» ради «Дерби Каунти» – клуба, воспитанником которого он является, то есть, вернулся домой. Впрочем, Слуцкому совсем не до умилений – теперь ему нужен серьезный футболист для середины.

Какова реакция Слуцкого

«Уход игроков изменил настроение команды, но с футболом лучше не связываться, если не мыслить позитивно, – уверен Слуцкий. – Я впервые в карьере оказался в такой ситуации, но понимаю, почему игроки проданы, и обладаю необходимым терпением. Зато теперь, после продажи игроков, у нас появились деньги. При этом у меня полное взаимопонимание с владельцем клуба. Думаю, у нас будут новые игроки».

Сезон в Чемпионшипе стартует 5 августа – «Халл» отправится в гости к «Астон Вилле». Перед этим клуб проведет еще три спарринга: 22 июля (уже послезавтра) команда Слуцкого встретится с «Бенфикой», через три дня – с «Нантом», еще через три – с «Аяксом».

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Англия. Чемпионшип Англия Халл Сити Хаддлстоун Том Эль-Мохамади Ахмед Якупович Элдин Робертсон Эндрю Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
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STAFOR13
1500554303
там ещё и пару защитников ушло, осталось человек 5 опытных и остальные молодёжь, играть походу Лёня будет сам, там уже и фаны Халла парафинят владельца, а ставит выход в АПЛ, тут хотя бы с таким составом за место 10 побороться, с таким составом, который сейчас в Халле не один тренер не выйдет в АПЛ, там минимум 7 команд которые усилились и будут бороться за путёвку в АПЛ.
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Бугимен
1500557139
Все будет хорошо,не приняли нашего тренера.Слуцкий умный мужик,что нибудь придумает!Может наших потянет туда!Самое главное не вешать нос.Удачи Слуцкому!
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арейская
1500557244
Странно как-то получается...
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REDAT
1500562307
☆¨¯`♥´ ¸¸.☆¨¯`♥´ ¸.☆ ...\☻/♥´´¯`•.¸\☻/♥´´¯`•.¸ .....▌♥ ღ......... ▌♥ ღ ..../ \ ღ ♥´´¯`•./ \ღ ¸.♥´´¯`•.... Говорят, что удача любит сильнейших. Так это или иначе, но то что удача никому и в никаких делах не помешает, не будет лишней - это точно.Удачи Леониду Слуцкому!!!!!!!!!!!!!!
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Kaisla
1500567025
да ладно вам, он у нас деревянных тренировал, а в чемпионшипе дерево получше)))
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ivanirkutsk
1500568515
лиха беда начало
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grain
1500576157
В принципе было понятно, что команда которая выбыла из АПЛ не потеряет своих футболистов. Слуцкому нужно время для комплектования нового состава, денежки и немного удачи. Надеюсь получиться!
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Taps
1500578582
Зачем туда попёрся ? Вернётся опозоренный.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1500586827
Если продержится до зимы можно считать что эксперимент удался.
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Almazovich
1500805018
Слуцкий справится - успехов!
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