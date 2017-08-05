«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру

«Бомбардир» – о том, как бывший тренер ЦСКА и сборной дебютировал в Чемпионшипе.

Начинать сезон «Халл Сити» под руководством Слуцкого выпало в Бирмингеме матчем с «Астон Виллой». Кстати, в составе «Виллы» с первых минут появился Джон Терри. Он не играл в Чемпионшипе на протяжении семнадцати лет (в 1999 году «Челси» отдал своего будущего капитана в аренду в «Ноттингем», где он провел шесть матчей).

Игра началась с резких атак «Виллы», и хозяева очень быстро повели в счете. Отличился Агбонлахор. Забив гол, нападающий «вилланов» выразил поддержку голкиперу «Вулверхэмптона» Карлу Икеме, у которого обнаружили лейкемию.

twit text — Jonathan Turnock (@jw_turnock) August 5, 2017

Во втором тайме «Халл» активизировался и выправил положение. Заводной Камил Гросицки порвал правый фланг и сделал пас в штрафную. Передачу поляка замкнул Харрод Боуэн.

twit text — EFL (@EFL) 5 августа 2017 г.

Ничья в Бирмингеме – отличное начало для Слуцкого. Для российского футбола это большое событие.

twit text — Халл Сити (@HullRussia) 5 августа 2017 г.

Когда камера выхватывала Слуцкого, тот почти всегда был на ногах. Нервничал из-за дебюта.

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 5 августа 2017 г.

Карьере Слуцкого в Англии уже посвящен отдельный аккаунт в твиттере.

twit text — Слуцкий в Англии (@welcomeleonid) 5 августа 2017 г.

Во втором тайме «Халл» действительно прибавил.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 5 августа 2017 г.

Болельщики «Виллы» превозносят Слуцкого и ругают своего тренера: «Брюс никогда не изменится. Старомодный тренер без плана Б. Слуцкий перехитрил его. Грустно, но с Брюсом мы идем в никуда».

twit text — Chrsmo (@Chrsmo) 5 августа 2017 г.

«Отличный второй тайм от «Халла» и Слуцкого. Именно такой борьбы и изобретательности ждешь от человека, который взбирался на дерево, чтобы спасти котенка».

twit text — Barry Glendenning (@bglendenning) 5 августа 2017 г.

«Слуцкий – новый Раньери!».

twit text — Great Sage (@greatsage70) 5 августа 2017 г.

«Слуцкий выглядит как счастливый щенок с новой игрушкой – всегда улыбчивый и взбалмошный. Он уже мне нравится».

twit text — Chris Tune (@tuney4) 5 августа 2017 г.

«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь».

twit text — Ehab The Saviour (@EhabTheEnigma) 5 августа 2017 г.

Послематчевое интервью Слуцкого. Уже свободно разговаривает на английском и выглядит очень довольным.

twit text — Kai (@Kai_Connell) 5 августа 2017 г.

Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!