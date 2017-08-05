Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру


    4
    Голосов: 4
    05.08.2017 21:45
    «Бомбардир» – о том, как бывший тренер ЦСКА и сборной дебютировал в Чемпионшипе.

    Начинать сезон «Халл Сити» под руководством Слуцкого выпало в Бирмингеме матчем с «Астон Виллой». Кстати, в составе «Виллы» с первых минут появился Джон Терри. Он не играл в Чемпионшипе на протяжении семнадцати лет (в 1999 году «Челси» отдал своего будущего капитана в аренду в «Ноттингем», где он провел шесть матчей).

    Игра началась с резких атак «Виллы», и хозяева очень быстро повели в счете. Отличился Агбонлахор. Забив гол, нападающий «вилланов» выразил поддержку голкиперу «Вулверхэмптона» Карлу Икеме, у которого обнаружили лейкемию.

    Во втором тайме «Халл» активизировался и выправил положение. Заводной Камил Гросицки порвал правый фланг и сделал пас в штрафную. Передачу поляка замкнул Харрод Боуэн.

    Ничья в Бирмингеме – отличное начало для Слуцкого. Для российского футбола это большое событие.

    Когда камера выхватывала Слуцкого, тот почти всегда был на ногах. Нервничал из-за дебюта.

    Карьере Слуцкого в Англии уже посвящен отдельный аккаунт в твиттере.

    Во втором тайме «Халл» действительно прибавил.

    Болельщики «Виллы» превозносят Слуцкого и ругают своего тренера: «Брюс никогда не изменится. Старомодный тренер без плана Б. Слуцкий перехитрил его. Грустно, но с Брюсом мы идем в никуда».

    «Отличный второй тайм от «Халла» и Слуцкого. Именно такой борьбы и изобретательности ждешь от человека, который взбирался на дерево, чтобы спасти котенка».

    «Слуцкий – новый Раньери!».

    «Слуцкий выглядит как счастливый щенок с новой игрушкой – всегда улыбчивый и взбалмошный. Он уже мне нравится».

    «Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь».

    Послематчевое интервью Слуцкого. Уже свободно разговаривает на английском и выглядит очень довольным.

    Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 11 августа 2017, 06:27

      Davai, Slutsky!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 августа 2017, 17:40

      Слуцкий молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 6 августа 2017, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Россиёский футбол поднимать желающих нет.за бугор линяют.Не светит ему там!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 августа 2017, 12:45

      Поздравления и с почином

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 6 августа 2017, 12:04

      Всё-таки когда на английском говорят не носители языка, их гораздо легче понять. Лёня молодец- за короткое время освоил разговорную речь и уже дает интервью. Это похвально. Считаю, что если ты живешь в какой то стране, то надо как можно быстрее учить язык. Здесь как бы вопрос не стоял- едешь в Англию, быстрее учи. Огорчает другое- к нам приезжают тренеры и даже после нескольких лет не могут выучить язык. Это показывает их отношение- временщики, не планирующие на долго задержаться. Особенно раздражал Луческу, мало того что жил в Румынии ( в соцстранах везде учили русский), так еще сколько лет тренировал Шахтер. А в качестве тренера Зенита интервью на русском не давал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 6 августа 2017, 10:44

      Молоток, Лёня. Не столько за футбол, сколько за английский..)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 10:39

      Хорошее начало,будем болеть за Халл! Если у Слуцкого пойдёт,то и у других наших тренеров будет шанс.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Tseha 6 августа 2017, 09:44

      Очень хороший дебют с сильным соперником. Молодец, так держать. Теперь буду болеть за халл

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 августа 2017, 09:29

      Чемпионшип - очень тяжелый турнир. Слуцкий конечно "в омут с головой" окунулся. Ему будет очень тяжело. Но за это его и ценим. Не испугался, молоток. И команда у него не из пугливых. После гола в ворота Халла, я думал, что вот-вот Вилла их добьет. Ан нет, ребята-кремни.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 августа 2017, 09:27

      "Отличный второй тайм от «Халла» и Слуцкого. Именно такой борьбы и изобретательности ждешь от человека, который взбирался на дерево, чтобы спасти котенка".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > prtcs 6 августа 2017, 12:58

      Похоже пропуском в "Проект Абрамовича" для ЛС было скандирование "Мы говно" вместе с российской сборной. Ну так и нечего прикрываться русскостью. Еврей - он и в Африке еврей!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > prtcs 6 августа 2017, 16:49

      Характер и национализация ресурса вполне себе определились, но, как бы вы не старались, от русских болел Слуцкеру всегда будет прилетать ЛСПНХ!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11