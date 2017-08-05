«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру

Начинать сезон «Халл Сити» под руководством Слуцкого выпало в Бирмингеме матчем с «Астон Виллой». Кстати, в составе «Виллы» с первых минут появился Джон Терри. Он не играл в Чемпионшипе на протяжении семнадцати лет (в 1999 году «Челси» отдал своего будущего капитана в аренду в «Ноттингем», где он провел шесть матчей).

Игра началась с резких атак «Виллы», и хозяева очень быстро повели в счете. Отличился Агбонлахор. Забив гол, нападающий «вилланов» выразил поддержку голкиперу «Вулверхэмптона» Карлу Икеме, у которого обнаружили лейкемию.

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Во втором тайме «Халл» активизировался и выправил положение. Заводной Камил Гросицки порвал правый фланг и сделал пас в штрафную. Передачу поляка замкнул Харрод Боуэн.

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Ничья в Бирмингеме – отличное начало для Слуцкого. Для российского футбола это большое событие.

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Когда камера выхватывала Слуцкого, тот почти всегда был на ногах. Нервничал из-за дебюта.

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Карьере Слуцкого в Англии уже посвящен отдельный аккаунт в твиттере.

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Во втором тайме «Халл» действительно прибавил.

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Болельщики «Виллы» превозносят Слуцкого и ругают своего тренера: «Брюс никогда не изменится. Старомодный тренер без плана Б. Слуцкий перехитрил его. Грустно, но с Брюсом мы идем в никуда».

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«Отличный второй тайм от «Халла» и Слуцкого. Именно такой борьбы и изобретательности ждешь от человека, который взбирался на дерево, чтобы спасти котенка».

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«Слуцкий – новый Раньери!».

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«Слуцкий выглядит как счастливый щенок с новой игрушкой – всегда улыбчивый и взбалмошный. Он уже мне нравится».

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«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь».

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Послематчевое интервью Слуцкого. Уже свободно разговаривает на английском и выглядит очень довольным.

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Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!