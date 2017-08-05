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  • «Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру

«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру

Начинать сезон «Халл Сити» под руководством Слуцкого выпало в Бирмингеме матчем с «Астон Виллой». Кстати, в составе «Виллы» с первых минут появился Джон Терри. Он не играл в Чемпионшипе на протяжении семнадцати лет (в 1999 году «Челси» отдал своего будущего капитана в аренду в «Ноттингем», где он провел шесть матчей).

Игра началась с резких атак «Виллы», и хозяева очень быстро повели в счете. Отличился Агбонлахор. Забив гол, нападающий «вилланов» выразил поддержку голкиперу «Вулверхэмптона» Карлу Икеме, у которого обнаружили лейкемию.

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Во втором тайме «Халл» активизировался и выправил положение. Заводной Камил Гросицки порвал правый фланг и сделал пас в штрафную. Передачу поляка замкнул Харрод Боуэн.

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Ничья в Бирмингеме – отличное начало для Слуцкого. Для российского футбола это большое событие.

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Когда камера выхватывала Слуцкого, тот почти всегда был на ногах. Нервничал из-за дебюта.

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Карьере Слуцкого в Англии уже посвящен отдельный аккаунт в твиттере.

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Во втором тайме «Халл» действительно прибавил.

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Болельщики «Виллы» превозносят Слуцкого и ругают своего тренера: «Брюс никогда не изменится. Старомодный тренер без плана Б. Слуцкий перехитрил его. Грустно, но с Брюсом мы идем в никуда».

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«Отличный второй тайм от «Халла» и Слуцкого. Именно такой борьбы и изобретательности ждешь от человека, который взбирался на дерево, чтобы спасти котенка».

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«Слуцкий – новый Раньери!».

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«Слуцкий выглядит как счастливый щенок с новой игрушкой – всегда улыбчивый и взбалмошный. Он уже мне нравится».

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«Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь».

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Послематчевое интервью Слуцкого. Уже свободно разговаривает на английском и выглядит очень довольным.

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Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!

Англия. Чемпионшип Англия Астон Вилла Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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Александ1982
1501959784
удачи тебе Леонид !!!
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Sedoi_Goblin
1501960499
Очень! Очень хорошее начало!Верной дорогой идёте,Леонид Викторович! Еще над произношением поработать и вааще всех ушатаете!!!! Удачи!!!
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insider_retro
1501960925
Не обязательно любит и почитать, Леонида Викторовича!... Но уважать необходимо за то, что он ввязался в это трудное и неблагодарное дело... И надеюсь поднимет уважение к российскому футболу... Он один и первый!!.. "Никогда не поздно уйти из толпы. Следуй за своей мечтой, двигайся к своей цели..." ( Джордж Бернард Шоу)
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SunRomeS
1501964501
Поздравляю с удачным началом, так держать!!!
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alexfilatov
1501971706
Поздравляю и Леонида Викторовича и команду, реально уровень к которому надо стремится, это ещё только начало, главное не рассдабляться и идти дальше, т.к. сезон будет удачным, если клуб выйдет в АПЛ, а там можем помечтать и о русском тренере в Челси, да и в сборную я уверен он вернётся, даст игру надеюсь хорошие результаты, удачи ему!
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Manilov
1502000957
Чемпионшип - очень тяжелый турнир. Слуцкий конечно "в омут с головой" окунулся. Ему будет очень тяжело. Но за это его и ценим. Не испугался, молоток. И команда у него не из пугливых. После гола в ворота Халла, я думал, что вот-вот Вилла их добьет. Ан нет, ребята-кремни.
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Tseha
1502001866
Очень хороший дебют с сильным соперником. Молодец, так держать. Теперь буду болеть за халл
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Gullit 76
1502005186
Хорошее начало,будем болеть за Халл! Если у Слуцкого пойдёт,то и у других наших тренеров будет шанс.
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Zlatan2718
1502005468
Молоток, Лёня. Не столько за футбол, сколько за английский..)
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vodomut
1502020585
Россиёский футбол поднимать желающих нет.за бугор линяют.Не светит ему там!
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