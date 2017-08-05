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    Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!


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    Голосов: 14
    05.08.2017 11:00
    Бывшая звезда «Баварии» Зе Роберто продолжает творить даже на пятом десятке.

    Напомните, чем крут Зе Роберто?

    Весной «Реал» взорвал новостные ленты трансфером Винисиуса Жуниора. За 17-летнего бразильца «сливочные» выложат 45 млн евро. Двадцать лет назад Мадрид уже делал похожее: за 10 млн евро из дома увезли левого защитника Зе Роберто. Есть мнение, что уругвайский агент Хуан Фигер тогда организовал серую трансферную схему, чтобы снизить налоги от сделки и переложить часть рисков на третью сторону. Впрочем, в Испании у парня не пошло не по этой причине – просто Роберто Карлос тогда из состава никак не сдвигался. Так что уже через год молодого бразильца посадили на обратный самолет.

    Транзитом через «Фламенго» Зе Роберто, блеснув на ЧМ-98, попал в «Байер». Тот самый Неверкузен, где зажигали Баллак, Шнайдер, Рамелов и совсем еще пацан Бербатов. Тот состав показывал шикарный футбол, но раз за разом оставался вторыми. Финал ЛЧ с «Реалом» Зе Роберто пропустил из-за дисквалификации. Как знать, может, его и не хватило.

    В «Байере» бразилец раскрылся как вингер и, устав ждать чуда, покорился мощи «Баварии». Там он переквалифицировался в опорного полузащитника и провел золотые годы как по личному классу, так и по трофеям. Все было отлично до появления Феликса Магата. Зе Роберто терпел нагрузки два года, а потом начал жаловаться в прессе. В 2006-м «Бавария» списала 32-летнего полузащитника, чтобы тот не разрушал атмосферу коллектива.

    Сергей Фурсенко и Константин Сарсания пытались забрать Зе Роберто в «Зенит», пообещав ему почти 2 млн долларов в год. Бразилец должен был стать первым темнокожим игроком в истории клуба. Он согласился, но жена трансфер категорически заблокировала. Вместо этого в истории снова всплыл Уругвай.

    Что было после «Баварии»?

    «Бавария» отдала игрока основы сборной Бразилии в «Насьональ». За новый клуб Зе Роберто в итоге не сыграл ни разу. В аренде в «Сантосе» он наколотил 11 мячей за 29 туров, понял, что домой рановато, и вернулся в Мюнхен, где на правах аренды отыграл еще два полноценных сезона. Ветеран был настолько хорош, что «Гамбург» выписал «Насьоналю» чек на 4 млн. евро за 35-летнего игрока.

    Уже в Гамбурге бразилец побил рекорд Барбареза по числу матчей в Бундеслиге для легионеров, а потом уехал в «Аль-Гарафу». В Катаре ветерану не понравилось. «Мне не хватает конкуренции, накала страстей, давления. Сложно не играть каждые три дня», − жаловался на скуку 38-летний Зе Роберто, возвращаясь на родину.

    Дома ему было что доказывать – в Бразилии Зе Роберто еще ничего не выигрывал. Отбегав три года за «Гремио», в 40 лет хавбек, не дождавшись продления контракта, ушел в «Палмейрас». В первый сезон он впервые взял национальный кубок, на второй добрался до «золота» Серии А, которое не покорялось «Палмейрасу» двадцать лет, и сыграл ключевую роль в развитии Габриэла Жезуса.

    Он серьезно регулярно играет в 43 года? И как?

    В составе «Палмейраса» Зе Роберто располагался уже не в опорной зоне, а вновь слева в обороне. В чемпионском сезоне ветеран вышел в 27 матчах из 38, проводя на поле в среднем 82 минуты. За полтора месяца до 43-го дня рождения Зе Роберто стал автором самого старого гола в истории Кубка Либертадорес.

    Перед началом этого сезона «Палмейрас» прикупил именитых стариков помоложе – 34-летних Мишеля Бастоса и Фелипе Мело. Первым выбором на позицию слева стал Эгидио, до того проигрывавший конкуренцию Зе Роберто, вторым – как раз Бастос.

    В новом сезоне Зе Роберто выходил на поле в половине матчей, только треть начал в старте и лишь четыре отыграл полностью. Кстати, три из них «Палмейрас» выиграл, а в четвертом не проиграл в гостях у мощного «Фламенго». Зе Роберто был лучшим в составе зелено-белых и отметился первым в сезоне результативным действием. Виллиан сравнял счет после остроумного паса ветерана вразрез. На этой неделе хавбек вышел в десятый раз и отдал вторую голевую передачу Дейверсону, забившему победный мяч в ворота «Ботафого».

    Причина спортивного долголетия Зе Роберто − в религиозности и основанной на этом строгости к себе. Он не курит, не употребляет алкоголь, соблюдает строгую диету и спит по режиму. Говорят, Зе Роберто воздерживался от секса на протяжении двух лет выступлений за «Гремио», потому что его жена осталась в Сан-Паулу.

    Еще в декабре «Палмейрас» продлил контракт с Зе Роберто. Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года. Продолжение этой истории зависит только от самого игрока. Бразилец по-прежнему невероятно вынослив, да и внешне выглядит моложе своих лет. В одном из недавних интервью Зе Роберто сказал, что не против играть хоть до пятидесяти.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 12 октября 2017, 21:11

      молодец!в такие года,он в хорошей форме.

      1
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 6 августа 2017, 19:30

      Помню его по 2008-2009 сезону. Красавчик.

      1
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      Рейтинг: +11

      Krik_3 6 августа 2017, 12:53

      А мне тут вспомнился Сапогов ))))

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 6 августа 2017, 00:23

      Помню как на PS 1 играл, и Зе Роберто в составе сборной был))

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 августа 2017, 23:49

      История с Зе Роберто, пример для подражания другим футболистам

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 августа 2017, 23:43

      Вот это история, интересная статья,не знал такого о Зе Роберто)

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 21:33

      Спасибо за хороший материал. Респект Зе Роберто!

      2
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      Рейтинг: +4028

      raritet 5 августа 2017, 20:22

      КЕржаков, ты статью читал???

      3
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 5 августа 2017, 18:50

      второй Онопко))))))

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 августа 2017, 17:36

      Человек доказывает что он настоящий профи и предан футболу!!!

      2
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