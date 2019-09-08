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26.04.2017 20:30«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря спорному пенальти. Кержаков станет тренером. Дайджест событий дняЗидан хочет купить Мбаппе в «Реал». Венгер заявил, что «Арсенал» не продаст Санчеса. Вилков назначил странный пенальти в ворота «Оренбурга». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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13.02.2017 14:30«Бернли» практически не набирает очков на выезде, зато чрезвычайно опасен дома. На своем родном стадионе бордовые играют лучше, чем «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Бомбардир» исследует феномен маленькой команды, которая у себя на поле стала грозой больших.5
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22.01.2017 21:30«Реал» заплатит больше 50 миллионов за Алли. «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Дайджест событий дня«Реал» определился с целью №1 на лето. Серхио Рамос объяснил, зачем он плюнул в Яго Аспаса. Антуан Гризманн спас «Атлетико» в Бильбао. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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16.10.2016 21:00Евгений Ловчев не верит, что «Спартак» выиграет чемпионство. Федор Смолов решил догнать Роналду не только по количеству голов. «Оренбург» одержал долгожданную первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.20