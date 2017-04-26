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    «Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря спорному пенальти. Кержаков станет тренером. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    26.04.2017 20:30
    Зидан хочет купить Мбаппе в «Реал». Венгер заявил, что «Арсенал» не продаст Санчеса. Вилков назначил странный пенальти в ворота «Оренбурга». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Венгер уверен, что Санчес останется в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий команды Алексис Санчес продлит контракт с клубом. Ранее его имя связывалось с переходом в «Баварию».

    «Я полагаю, что Санчес останется у нас и подпишет новый контракт. Знаю, он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет. Не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб Премьер-лиги. Это наверняка. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы не собираемся укреплять другие команды», – сказал Венгер.

    «В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае

    Николаев назначен на финал Кубка России

    Стали известны имена судейской бригады и инспектора, которые будут работать на финальном матче Кубка России-2016/17 между «Локомотивом» и «Уралом». Встречу будет обслуживать судья Алексей Николаев из Москвы. Напомним, что матч состоится 2 мая в Сочи.

    Главный судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    Зидан хочет видеть в «Реале» Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Согласно источнику, в услугах 18-летнего форварда заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Французский специалист уже сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о желании видеть талантливого футболиста в своей команде.

    «Манчестер Юнайтед» летом готов потратить 170 миллионов на покупку двух форвардов

    «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен усилить атакующую линию команды. Руководство «красных дьяволов» готово потратить на покупку новых нападающих до 170 миллионов фунтов стерлингов. На эти деньги «МЮ» хочет подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и Андреа Белотти из «Торино».

    Гризманн, Лукаку, Де Врей и еще 3 игрока, которых «МЮ» купит летом за бешеные деньги

    Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на футбол

    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника «Бернли» Джоуи Бартона на 18 месяцев. 34-летний хавбек отстранен от любой футбольной деятельности из-за ставок, которые он совершил в период с марта 2006 года по май 2016 года. Сообщается, что англичанин сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив тем самым правила ФА.

    Шнуров: «Кержаков летом переходит на тренерскую работу»

    Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков со следующего сезона начнет тренерскую карьеру.

    «Насколько мне известно, Кержаков летом переходит на тренерскую работу», – сказал Шнуров.

    Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рискует пропустить все оставшиеся матчи Примеры. Королевская испанская футбольная федерация может дисквалифицировать аргентинского специалиста за его поведение после игры 34-го тура чемпионата с «Вильярреалом» (0:1). По окончании поединка Симеоне упрекнул помощника судьи за количество добавленного времени и положил руки ему на плечи.

    Стоит отметить, что в регламента чемпионата Испании есть статья, согласно которой никто не имеет права трогать должностное лицо матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от четырех до 12 игр турнира.

    Гол Жулиано с пенальти в ворота «Оренбурга» позволил «Зениту» сократить отставание от «Спартака» до восьми очков

    «Зенит» в рамках гостевого матча 25-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Оренбург» – 1:0. Победу петербуржцам принес Жулиано, отличившийся на 17-й минуте поединка с пенальти.

    «Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер, Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 28 апреля 2017, 06:08

      судьи интригу создают

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 апреля 2017, 21:27

      зенит тянут к чемпионству-но зря

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 27 апреля 2017, 13:03

      зенит тянут тянут за уши, хотя бы за место в ЛЧ, надо же как то бабло возвращать!! с стадиона больше не своруешь))) а так за уши а главное с гордым видом- Зенит первое место- правда по пенальти в чужие ворота

      0
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      Рейтинг: +15

      slade58 27 апреля 2017, 10:51

      Просто ПППИИИПППЕЕЕЦЦЦ.....Жирков просто прыгнул на защитника.....ещё до контакта у него ноги уже в воздухе, нет опоры о землю.....похоже они там все в зените этому обучаются.....ВМЕСТО ТАКТИКИ....

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 27 апреля 2017, 08:52

      Ну какая-то ху. ........НЯ происходит в нашем Чемпионате.
      Они так хотят ИНТРИГУ возродить ?

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 27 апреля 2017, 05:38

      Зенит за уши вытянули!!!

      1
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      Рейтинг: +37

      М.Ройс 26 апреля 2017, 21:30

      Хоть и живу в Германии, но за нашем чемпионатом слежу. Жулиано ебать герой, после забитого пенальти ,,,, упал на колени, посмотрел в небо, как будто в одиночку обыграл весь РЕАЛ и забил решающий гол в финале лиги чемпионов. Луческу опустил команду ниже некуда!!

      6
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 26 апреля 2017, 21:22

      НЕ УЧИТ ТЕБЯ ЖИЗНЬ БАРТОН !

      0
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