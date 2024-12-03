Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, отреагировал на гол Лещука

    Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, отреагировал на гол Лещука

    Бывший вратарь ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов оценил гол голкипера «Динамо» Игоря Лещук в ворота «Ахмата» (1:1) на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ.

    «Как обычно бывает, когда команда проигрывает, на последних минутах, особенно в добавленное время, вратарь идeт в чужую штрафную, чтобы помочь команде своими действиями. Учитывая рост, на нeм концентрируется большое количество игроков. То, что Игорь выиграл мяч, – очень здорово, он хорошо поборолся.

    Но, конечно, не обошлось без ошибки Шелии. Можно говорить про концентрацию, но какая может быть речь об этом, когда идут последние минуты встречи, тем более «Ахмат» на тот момент выигрывал. Мне кажется, голкипер думал, что мяч переходит через перекладину, не до конца оценил момент.

    Только из-за такой технической ошибки и случился гол, просто не до конца на мяч посмотрел вратарь грозненцев. Большой ляп, однако, к сожалению, такое бывает. Все люди ошибаются», – сказал Новосадов.

    • Лещук стал первым вратарeм в истории РПЛ, которому удалось забить гол с игры.
    • Новосадов в составе «Торпедо-ЗИЛ» забил гол с пенальти на 47-й минуте домашнего матча с «Факелом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России-2001 при счете 0:0.

    Новости по теме
    Шелия сел в запас после пропущенного гола от вратаря Лещука
    Тюкавин оценил исторический гол вратаря Лещука 1
    Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном 5
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Балашов-google
    1733227881
    Лучше посмотрите какие бабочки пропускает Лещук. А тут, просто мяч в голову попал,акцентированного удара по воротам то не было, а дальше свечка и ошибка Шелии.Вот и всё. Что тут мусолить.
    Ответить
    BAIv
    1733229717
    Выпрыгнул раньше Шелия, а в полете не зависнуть... "Дурак 100%" на бильярде такую халяву зовут.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 