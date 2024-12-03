Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, отреагировал на гол Лещука

Бывший вратарь ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов оценил гол голкипера «Динамо» Игоря Лещук в ворота «Ахмата» (1:1) на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ.

«Как обычно бывает, когда команда проигрывает, на последних минутах, особенно в добавленное время, вратарь идeт в чужую штрафную, чтобы помочь команде своими действиями. Учитывая рост, на нeм концентрируется большое количество игроков. То, что Игорь выиграл мяч, – очень здорово, он хорошо поборолся.

Но, конечно, не обошлось без ошибки Шелии. Можно говорить про концентрацию, но какая может быть речь об этом, когда идут последние минуты встречи, тем более «Ахмат» на тот момент выигрывал. Мне кажется, голкипер думал, что мяч переходит через перекладину, не до конца оценил момент.

Только из-за такой технической ошибки и случился гол, просто не до конца на мяч посмотрел вратарь грозненцев. Большой ляп, однако, к сожалению, такое бывает. Все люди ошибаются», – сказал Новосадов.