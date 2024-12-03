Тюкавин – о поведении Лички: «Макеты по раздевалке летают, всегда матерится»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как себя ведет главный тренер Марцел Личка.
– Марцел бывает злым?
– В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают.
– Матерится он часто?
– Всегда!
– А когда он макеты швырял?
– У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Еще был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда.
- Чех в «Динамо» полтора года.
- Он привел команду к бронзе РПЛ.
- В этом сезоне перед «Динамо» задача вновь попасть в топ-3.