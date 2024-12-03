Тюкавин – о поведении Лички: «Макеты по раздевалке летают, всегда матерится»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как себя ведет главный тренер Марцел Личка.

– Марцел бывает злым?

– В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают.

– Матерится он часто?

– Всегда!

– А когда он макеты швырял?

– У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Еще был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда.