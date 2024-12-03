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    • Тюкавин – о поведении Лички: «Макеты по раздевалке летают, всегда матерится»

    Тюкавин – о поведении Лички: «Макеты по раздевалке летают, всегда матерится»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как себя ведет главный тренер Марцел Личка.

    – Марцел бывает злым?

    – В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают.

    – Матерится он часто?

    – Всегда!

    – А когда он макеты швырял?

    – У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Еще был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда.

    • Чех в «Динамо» полтора года.
    • Он привел команду к бронзе РПЛ.
    • В этом сезоне перед «Динамо» задача вновь попасть в топ-3.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.12.2024 18:55
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1733241534
    ...ты пошто Динаму тиранишь, Ирод окоянный!?)...
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    Тинез Розоп
    1733244490
    Вот Вам и причина сегодняшней атмосферы в команде. Тюка тренера сливает однозначно…
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733245690
    Если лидер команды так о тренере говорит, то что там не в порядке.
    Ответить
    FRZZ
    1733248592
    Все понятно с Тюкавином.
    Ответить
    Интерес
    1733249385
    "Мятеж чехословацкого корпуса".ч2.
    Ответить
    andromend
    1733250673
    Если так будут играть, как вчера то Личка может и репу кому нибудь нарезать. И будет прав.
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    Romeo 123
    1733250994
    А что роспиареный тюкавин перестал забивать голы ,выдохся. Хватило на сезон , дальше только интервью давать
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    Сергей-Садковский-google
    1733295876
    Похоже, Тюкавин засобирался в другую команду, если начал выносить сор из избы.
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    Sergey--google
    1733311268
    А должны порванные сраки Нгомале и Тюкавина летать. Например за последний матч.
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