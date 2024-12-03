Стало известно, кто расследует коррупционный скандал в РПЛ

Новый спецотдел, созданный на базе одного из силовых ведомств, занимается сбором данных по возможному шантажу агентом Павлом Андреевым экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщил журналист Иван Карпов.

«На базе одного из силовых ведомств в Москве был создан специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте. Это инициатива секретаря Госсовета [Алексея] Дюмина, патрона [Вячеслава] Федорищева. Начнут с изучения всех обстоятельств предполагаемой преступной деятельности агентской группы [Павла] Андреева + коррупционной системы в футбольном судействе.

К примеру, там уже занимаются сбором данных по вероятному шантажу экс-губернатора Самарской области.

Силовики отрабатывают версию, что перед выборами прошлой осенью Андреев прямо в кабинете Азарова угрожал забрать из «Крыльев» ключевых игроков + [главного тренера Игоря] Осинькина в другие клубы (якобы по ним были предложения), что в теории могло привести команду к вылету из РПЛ.

Чтобы избежать этого, нужно было продлить [капитана Александра] Солдатенкова с агентской комиссией в ₽130 млн. Так и произошло в зимнюю паузу», – написал Карпов.