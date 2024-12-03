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    Стало известно, кто расследует коррупционный скандал в РПЛ

    Новый спецотдел, созданный на базе одного из силовых ведомств, занимается сбором данных по возможному шантажу агентом Павлом Андреевым экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщил журналист Иван Карпов.

    «На базе одного из силовых ведомств в Москве был создан специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте. Это инициатива секретаря Госсовета [Алексея] Дюмина, патрона [Вячеслава] Федорищева. Начнут с изучения всех обстоятельств предполагаемой преступной деятельности агентской группы [Павла] Андреева + коррупционной системы в футбольном судействе.

    К примеру, там уже занимаются сбором данных по вероятному шантажу экс-губернатора Самарской области.

    Силовики отрабатывают версию, что перед выборами прошлой осенью Андреев прямо в кабинете Азарова угрожал забрать из «Крыльев» ключевых игроков + [главного тренера Игоря] Осинькина в другие клубы (якобы по ним были предложения), что в теории могло привести команду к вылету из РПЛ.

    Чтобы избежать этого, нужно было продлить [капитана Александра] Солдатенкова с агентской комиссией в ₽130 млн. Так и произошло в зимнюю паузу», – написал Карпов.

    • РБК в понедельник сообщил, что новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами, в том числе Андреевым и Марко Трабукки.
    • За «Крылья Советов» выступают больше 10 футболистов, которые работают с Андреевым.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    03.12.2024 15:58
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    Комментарии (9)
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    Отправить
    BRO_football
    1733231152
    Опять-таки причём тут футбольные судьи? Тёрки между агентами и руководством клубов. Это так вот по-тихому решили свести конфликт в другую сторону?
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1733234809
    Андреева и иже с ними - на нары!
    Ответить
    Интерес
    1733235473
    Карпова тоже надо потрясти,слишком информирован в этой теме.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733239371
    Проверить всех чиновников, судей, игроков, тренерские штабы РФС на полиграфе, вот главное
    Ответить
    subbotaspartak
    1733240144
    Если хоть кого растрясут...
    Ответить
    Ziklop
    1733241007
    Интересно этого наглеца посадят? или откупиться как всегда????
    Ответить
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