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    Нападающий «Бeрнли» два раза чмокнул соперника в нос и получил жeлтую карточку


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    Сегодня, 13:31
    Мастер по улаживанию конфликтов.

    В матче аутсайдеров английской Премьер-лиги произошeл забавный эпизод. Защитник «Кардиффа» Джо Беннет в единоборстве свалил с ног нападающего «Бeрнли» Эшли Барнса. Эшли мгновенно вскочил на газон и высказал оппоненту всe, что о нeм думает. Беннет ответил спокойно, но, видимо, хлeстко. Барнс отреагировал оригинально, дважды поцеловав Джона в нос.

    Оба футболиста на мгновение улыбнулись, и целовавший убежал с места действия. Судья, проанализировав эпизод, выписал Барнсу жeлтую карточку. А если бы Эшли поцеловал Беннета всего раз – было бы устное предупреждение до следующего поцелуя?..

    Барнс и Беннет ровесники. Оба начинали с низов английских лиг. И даже могли быть одноклубниками. Барнс раньше играл в «Брайтоне», но в январе 2014 ушeл в аренду в «Бeрнли», а летом окончательно оформил переход. Тем же летом в «Брайтон» перешeл Джо Беннет. Они разминулись всего на полгода.

    «Кардифф» и «Бeрнли» борются за выживание в АПЛ. Вчерашняя победа «Бeрнли (2:0) практически гарантировала им сохранение места в Премьер-лиге. Для «Кардиффа» же наоборот это поражение стало большой досадой – за пять туров до конца они отстают от «Брайтона» на пять очков, а у тех ещe игра в запасе. В Англии шутят, что Барнс поцеловал Беннета на прощание перед вылетом «Кардиффа».

    Другие случаи поцелуев соперника

    Поцелуи между игроками одной команды – не такое уже редкое явление в футболе. А вот случаи, когда футболисты разных команд целуют друг друг – уникальны.

    Двойной поцелуй соперника уже случался в футболе. И да, опять же в Англии! В конце 2014 в пятом английском дивизионе защитник «Бристоль Роверс» Ли Манселл после забитого мяча подбежал к сопернику и дважды чмокнул его в нос. И спустя пару секунд увидел перед собой жeлтую от судьи.
    «Я просто решил разрядить обстановку. После игры жена сказала: «О чем, черт побери, ты думал?» – рассказывал Манселл.

    Другой случай произошeл 5 лет назад в матче «Ниццы» и «ПСЖ». Ибрагимович всю игру цеплялся с Ренато Чивелли. После углового Ибра и Чивелли вновь схлестнулись, и вместо агрессивных действий Ренато решил поцеловать Златана в шею. Ибра сразу же оттолкнул романтика. Судья наказал обоих жeлтыми карточками.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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