Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» перевел игрока в дубль

Зато уголовного дела точно не будет.

Пока в московском суде разбирают дело Кокорина и Мамаева, на улице – еще одна драка между футболистом и прохожим. Участником ситуации стал полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, который не справился с эмоциями на пешеходном переходе.

Гулиев вернулся в «Спартак» лишь этой зимой, но уже успел сыграть в пяти матчах РПЛ. Единственный матч, в котором он не принял участие (игра с «Зенитом»), полузащитник пропустил из-за перебора карточек.

Что случилось?

Как сообщает «МК», конфликт произошел утром 11 апреля. Гулиев проехал на красный свет по пешеходному переходу, после чего то ли задел прохожего, то ли тот ударил его машину. Футболист вышел из машины, догнал пешехода и разбил ему нос. В интернете уже есть видео инцидента с камер наблюдения:

twit text — baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.

Пострадавший пешеход – переводчик из США – написал, что не имеет претензий к Гулиеву. Это произошло после того, как полузащитник извинился перед ним и предложил оплатить все медицинские расходы.

Против Гулиева возбудили административное дело, но только за проезд на красный свет. Максимальный штраф по ст. 12.12 КоАП РФ – пять тысяч рублей. Кстати, по информации «МК», у автомобиля Гулиева – больше 200 нарушений правил ПДД, и оплачена из них только часть.

Как отреагировал «Спартак»?

Сегодня утром клуб выпустил официальное заявление, в котором осудил поступок игрока и анонсировал строгие дисциплинарные меры в отношении него.

10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

Иронично, что вчера, через 3 часа после драки, в социальных сетях «Спартака» вышло видео «О себе. Аяз Гулиев», в котором клубный канал взял интервью у полузащитника.

UPD: Телеграм-канал Baza сообщил, что Гулиев переведен в дубль и оштрафован на 5 миллионов рублей (на миллион меньше, чем месячная зарплата футболиста).

Что говорит Гулиев?

Комментарий Гулиева появился на сайте «Спартака» вместе с клубным заявлением. В нем полузащитник извиняется как перед пострадавшим, так и перед болельщиками «Спартака». Других комментариев полузащитник не делал.

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