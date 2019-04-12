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    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» перевел игрока в дубль


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    Голосов: 10
    12.04.2019 10:37
    Зато уголовного дела точно не будет.

    Пока в московском суде разбирают дело Кокорина и Мамаева, на улице – еще одна драка между футболистом и прохожим. Участником ситуации стал полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, который не справился с эмоциями на пешеходном переходе.

    Гулиев вернулся в «Спартак» лишь этой зимой, но уже успел сыграть в пяти матчах РПЛ. Единственный матч, в котором он не принял участие (игра с «Зенитом»), полузащитник пропустил из-за перебора карточек.

    Что случилось?

    Как сообщает «МК», конфликт произошел утром 11 апреля. Гулиев проехал на красный свет по пешеходному переходу, после чего то ли задел прохожего, то ли тот ударил его машину. Футболист вышел из машины, догнал пешехода и разбил ему нос. В интернете уже есть видео инцидента с камер наблюдения:

    Пострадавший пешеход – переводчик из США – написал, что не имеет претензий к Гулиеву. Это произошло после того, как полузащитник извинился перед ним и предложил оплатить все медицинские расходы.

    Против Гулиева возбудили административное дело, но только за проезд на красный свет. Максимальный штраф по ст. 12.12 КоАП РФ – пять тысяч рублей. Кстати, по информации «МК», у автомобиля Гулиева – больше 200 нарушений правил ПДД, и оплачена из них только часть.

    Как отреагировал «Спартак»?

    Сегодня утром клуб выпустил официальное заявление, в котором осудил поступок игрока и анонсировал строгие дисциплинарные меры в отношении него.

    10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

    Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

    Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

    Иронично, что вчера, через 3 часа после драки, в социальных сетях «Спартака» вышло видео «О себе. Аяз Гулиев», в котором клубный канал взял интервью у полузащитника.

    UPD: Телеграм-канал Baza сообщил, что Гулиев переведен в дубль и оштрафован на 5 миллионов рублей (на миллион меньше, чем месячная зарплата футболиста).

    Что говорит Гулиев?

    Комментарий Гулиева появился на сайте «Спартака» вместе с клубным заявлением. В нем полузащитник извиняется как перед пострадавшим, так и перед болельщиками «Спартака». Других комментариев полузащитник не делал.

    Материалы по теме:

    «Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться». Как сегодня судили футболистов

    Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 15 апреля 2019, 00:01

      надеюсь очень много запросил америкос. то что не в сизо, так заявы нет. это прокатывает с обычными людьми, там когда сроком пахнёт, они десятки миллионов предлагают на откуп, поэтому большинство выбирает бабки, чтоб решить свои проблемы за счёт вот таких обезьян, никто на принцип не идёт. отсюда простой вывод, слишком много платят этим чертям, они эти вложения не отрабатывают на поле.

      0
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 14 апреля 2019, 16:36

      сажать таких сук и из футбола убирать. пусть подметает улицы вместе с мамаевым и кокориным, им туда дорога, оборзевшим от денег.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 13 апреля 2019, 11:48

      Хороший тест для Москвы. Если Гулю не посадят, то комментарии излишни. Кто не из московских клубов, тот другого сорта.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер > massaboss 13 апреля 2019, 21:46

      Был бы это условный Дзюба(нидай Бог такому случится) , уже сидел бы с Кокориным и Мамаевым.

      3
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 13 апреля 2019, 10:36

      чеченцы уроды

      -1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Woodbreak 14 апреля 2019, 14:35

      Гулиев не чеченец он в Москве родился а корни его азербайджанские

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык 13 апреля 2019, 08:45

      избивал американца под песню америкен бой уеду с тобой

      1
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      Рейтинг: +1279

      Sky Spartak 13 апреля 2019, 07:24

      Пака не хватает на всех. )

      0
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      Рейтинг: +17

      Ю. Ильин 13 апреля 2019, 07:20

      Не думаю, что этим все закончится. Вмешается госдеп.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 апреля 2019, 01:29

      54 комментария и ни одного о сути проблемы .....пешеходов так себя вести( не пропуская машину заканчивающую маневр на перекрестке) увидев долгожданный зеленый "приучило" невнятное законодательство -реакция водителей не может быть одинаковой ,кто-то в данном случае срывается ...данный случай может и очевиден с учетом более 200 нарушений водителя ,но на самом деле виновником таких ситуаций на дороге являются те ,кто создает провоцирующие ситуации -в первую очередь это законодатели ,которые должны нести ответственность за обоих участников дорожного движения ,во вторую очередь пешеход -почему в целях безопасности дорожного движения например запрещают тонировку ,а для пешеходов капюшоны и наушники под запрет не попадают ,и в третью очередь водитель , на которого переложили по сути всю ответственность -он должен подстраиваться и под чиновников и под пешеходов ,чтобы соблюдать "законы", грамотность и правильность которых обычно поддерживают только сами же пешеходы и чиновники.....Провокации ( в данном случае непропуск автомобиля завершающего маневр с возможностью причинения ущерба здоровью себе и окружающим +нанесение повреждений чужому имуществу,а тем более умышленно -его на дорогу никто не толкал и по машине бить не просил) должны не поощряться ,а наказываться ! как и нанесение побоев

      1
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > arzamas 16 апреля 2019, 22:15

      я на права сдавал в те года ,когда таких чепушил как ты вообще в автошколы не допускали .Видимо ты очень молодое чепушило-пешеход ,если во-первых не умеешь читать ,я знаю правила ,поэтому и написал,что они невнятные ,а еще пояснил почему и во-вторых не в курсе ,что правила есть общепринятые международные ,учитывающие права водителей и пешеходов в равной степени ,но из-за таких ушлепков как ты ,принимающих все за истину ,что не кинут- они (правила) у нас сугубо свои родные,при которых прав у водителя в отношениях с пешеходом нет ....

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 13 апреля 2019, 01:23

      Почему не уголовное? Он просто идиот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 апреля 2019, 00:59

      Человека можно вытащить из деревни, а вот деревню из человека никогда

      5
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      Рейтинг: +3795

      serppion > filosof sparty 13 апреля 2019, 15:57

      Эээ, не марай деревню! Аул - он и в столице бараном будет.

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