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    Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 22:25
    За полгода конфликт так и не уладили.

    Драка была из-за оскорбительного шарфа

    В первом тайме один из болельщиков «Спартака» достал шарф с надписью «Мразь ты. Жало запилишь» и фотографией Глушакова. Подобная атрибутика – не редкость, после отставки Карреры фанаты клуба часто показывали и более оскорбительные лозунги (мы не будем вставлять на сайт из-за цензуры).

    В определенный момент на стадионе началась драка. Судя по всему, это произошло не сразу: несколько телеграм-каналов пишут, что мужчина стоял с шарфом весь первый тайм, и периодически провоцировал окружающих.

    К перерыву он был уже без сознания. Между двумя таймами его унесли стюарды на носилках.

    Глушакова ненавидят уже полгода. Но ситуация меняется

    После увольнения Карреры любое касание мяча Глушаковым сопровождалось свистом. В весенней части чемпионата ситуация уже не такая критичная: например, когда Глушаков забивал «Зениту», аплодисменты были намного громче.

    Сегодня фамилию Глушакова впервые не стали освистывать при объявлении составов. Возможно, все дело в том, что фанаты просто хотели избежать внутренних конфликтов на матче с принципиальным соперником, ведь еще недавно против капитана «Спартака» проводили акции.

    Одна из самых заметных – коллаж на тему фильма «Фантастические твари и где они обитают». На киноафише лица героев фильма заменили на игроков и руководство «Спартака» (включая Глушакова и Леонида Федуна), а сами плакаты расклеили по Москве.

    Но если на фанатских секторах Глушакова все еще не простили, то среди остальных болельщиков многие на стороне Дениса. Ко всем многочисленным проблемам «Спартака» добавилась еще одна – раскол среди болельщиков, который хоть и становится менее заметным, но полностью, кажется, не исчезнет никогда.

    У Глушакова неплохая статистика при Кононове. Но дерби он провалил

    Здесь сразу по фактам.

    • После назначения Кононова Глушаков шесть раз вышел в основе «Спартака». В них – три забитых гола, такой статистике в РПЛ завидуют многие форварды.
    • Средняя точность передач – 80%. Это столько же, сколько было у Дениса в чемпионском сезоне.
    • Самый заметный провал – по голевым передачам. Их в этом сезоне у Глушакова нет вообще.

    В целом – нет ни одного статистического маркера, который показал бы, что Глушаков «испортился». Но игру через него стали строить реже. Среднее количество пасов за игру – 35 (два года назад было 40), среднее количество точных длинных забросов – 2,3 (до этого ни разу не было меньше 3).

    Но в дерби у Дениса ничего не получилось. За 63 минуты в матче с ЦСКА треть пасов Глушакова не доходила до партнеров по команде, а за весь матч он нанес только один удар.

    У Глушакова есть все, чтобы вернуться на высокий уровень. Сейчас он выходит на матч, чтобы что-то доказать тем, кто его ненавидит (вспомним, как он показывал на свою фамилию после забитого гола). Может, стоит вновь выйти за тех, кто приходит на игру с его плакатом в его поддержку?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Ximerych 18 минут назад

      у поросят сочно пригорело. Можно и на своих кидаться)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      underground_10 20 минут назад

      Баба мразь *******! Как же я ненавижу таких тварей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4195

      vka1970 21 минуту назад

      Пока у руководства команды такая мразь как Измайлов, скандалы аля Глушаков будут только продолжаться.Чувак откровенно уже не тянет, но его как ваньку - встаньку ставят постоянно в состав.Ну и куда же деться, раз контракт действует.Всё в стиле нынешних руководителей.

      0
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      Рейтинг: +357

      Вахахахаха 27 минут назад

      Просто уберите иуду из состава, не потому что к нему такое отношение, но уже подошел возраст, он не тянет(пох, что он паскуда ******, спасибо ему за чемпионство, как и всем, но все же, не нужен он Спартаку сейчас, даже, как игрок, что говорить о капитанстве), вина не только в нем, нужно что-то менять и в руководстве и грамотно работать с составом, правильно развивать школу и помогать молодым игрокам( таким, как Игнатов), пусть будет все плохо, если не хотите вкладывать в квалифицированных игроков деньги, то внедряйте своих, как то, понимаю, что на одной молодежи не вывезешь, но в смеси получиться, что-то, надо просто работать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1403

      С-Пб on-line 27 минут назад

      Вот народная команда,браво!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      _Kesh_Suntar_ 30 минут назад

      Че вы СУКИ Глушак легенда ах! Он зделал чемпионов за 16 лет! Суки не благодарные!

      0
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      Рейтинг: +411

      Мы ЦСКА 34 минуты назад

      Конченые

      2
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Str4nger 35 минут назад

      Ничего не обычного !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2715

      Агасфер 35 минут назад

      Какая горячая дружба,или "Спартак" погряз в скандалах".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +894

      russkiisergei 38 минут назад

      свиньи чо

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