Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания

За полгода конфликт так и не уладили.

Драка была из-за оскорбительного шарфа

В первом тайме один из болельщиков «Спартака» достал шарф с надписью «Мразь ты. Жало запилишь» и фотографией Глушакова. Подобная атрибутика – не редкость, после отставки Карреры фанаты клуба часто показывали и более оскорбительные лозунги (мы не будем вставлять на сайт из-за цензуры).

twit text — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 6 апреля 2019 г.

В определенный момент на стадионе началась драка. Судя по всему, это произошло не сразу: несколько телеграм-каналов пишут, что мужчина стоял с шарфом весь первый тайм, и периодически провоцировал окружающих.

К перерыву он был уже без сознания. Между двумя таймами его унесли стюарды на носилках.

twit text — СЭ Спартак (@spartak_se) 6 апреля 2019 г.

Глушакова ненавидят уже полгода. Но ситуация меняется

После увольнения Карреры любое касание мяча Глушаковым сопровождалось свистом. В весенней части чемпионата ситуация уже не такая критичная: например, когда Глушаков забивал «Зениту», аплодисменты были намного громче.

Сегодня фамилию Глушакова впервые не стали освистывать при объявлении составов. Возможно, все дело в том, что фанаты просто хотели избежать внутренних конфликтов на матче с принципиальным соперником, ведь еще недавно против капитана «Спартака» проводили акции.

Одна из самых заметных – коллаж на тему фильма «Фантастические твари и где они обитают». На киноафише лица героев фильма заменили на игроков и руководство «Спартака» (включая Глушакова и Леонида Федуна), а сами плакаты расклеили по Москве.

twit text — Russian ultras (@russian_ultras) 25 февраля 2019 г.

Но если на фанатских секторах Глушакова все еще не простили, то среди остальных болельщиков многие на стороне Дениса. Ко всем многочисленным проблемам «Спартака» добавилась еще одна – раскол среди болельщиков, который хоть и становится менее заметным, но полностью, кажется, не исчезнет никогда.

У Глушакова неплохая статистика при Кононове. Но дерби он провалил

Здесь сразу по фактам.

После назначения Кононова Глушаков шесть раз вышел в основе «Спартака». В них – три забитых гола, такой статистике в РПЛ завидуют многие форварды.

Средняя точность передач – 80% . Это столько же, сколько было у Дениса в чемпионском сезоне.

. Это столько же, сколько было у Дениса в чемпионском сезоне. Самый заметный провал – по голевым передачам. Их в этом сезоне у Глушакова нет вообще.

В целом – нет ни одного статистического маркера, который показал бы, что Глушаков «испортился». Но игру через него стали строить реже. Среднее количество пасов за игру – 35 (два года назад было 40), среднее количество точных длинных забросов – 2,3 (до этого ни разу не было меньше 3).

Но в дерби у Дениса ничего не получилось. За 63 минуты в матче с ЦСКА треть пасов Глушакова не доходила до партнеров по команде, а за весь матч он нанес только один удар.

У Глушакова есть все, чтобы вернуться на высокий уровень. Сейчас он выходит на матч, чтобы что-то доказать тем, кто его ненавидит (вспомним, как он показывал на свою фамилию после забитого гола). Может, стоит вновь выйти за тех, кто приходит на игру с его плакатом в его поддержку?