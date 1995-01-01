Baza: «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей и отстранил от основы

«Спартак» подверг полузащитника Аяза Гулиева денежному штрафу за избиение американского гражданина на пешеходном переходе.

По информации телеграм-канала Baza, московский клуб вычтет из зарплаты 22-летнего футболиста 5 миллионов рублей. Месячная зарплата россиянина составляет около 6 миллионов рублей.

Кроме того, красно-белые отстранили хавбека от основной команды и перевели в дубль. При этом «Спартак» запретил Гулиеву играть за молодежку, полузащитнику можно только тренироваться с ней.

Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.

В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.

Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока