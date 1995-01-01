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    Baza: «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей и отстранил от основы

    «Спартак» подверг полузащитника Аяза Гулиева денежному штрафу за избиение американского гражданина на пешеходном переходе.

    По информации телеграм-канала Baza, московский клуб вычтет из зарплаты 22-летнего футболиста 5 миллионов рублей. Месячная зарплата россиянина составляет около 6 миллионов рублей.

    Кроме того, красно-белые отстранили хавбека от основной команды и перевели в дубль. При этом «Спартак» запретил Гулиеву играть за молодежку, полузащитнику можно только тренироваться с ней.

    • Гулиев перешел в московский клуб из «Ростова» в начале этого года за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых пять матчей, результативными действиями не отметился.

    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока

    Источник: Baza

    Baza – новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков на данный момент – 36395.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5276

      silver29 10 минут назад

      Давно пора навести порядок в спортивном сообществе, за 6 лямов можно и реального спортсмена найти, а не гопника позорящего клуб.

      1
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      Рейтинг: +3224

      Старикан 13 минут назад

      И как же он бедняжка этот месяц протянет на оставшийся миллион? Наказали называется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3224

      Старикан 16 минут назад

      Легко отделался...

      0
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      Рейтинг: +355

      Ковастер 17 минут назад

      А где прокурорское расследование? Чем Гулиев отличается от Кокорина и Мамаева. Правосудие должно быть равноценны ко всем гражданам России.

      2
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      Рейтинг: +283

      KPCCSPB > Ковастер 10 минут назад

      Ну он же не американский дипломат. Обычных людей им можно бить.

      1
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      Рейтинг: +19

      Борат 20 минут назад

      ну а ремня-то федун ему всыпал перед всей командой?
      публичная порка так сказать, чтоб другим не повадно было!

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