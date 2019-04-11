«МК»: Гулиев избил американца на пешеходном переходе

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев попал в полицию за избиение прохожего, сообщает «Московский комсомолец».

В среду утром 22-летний футболист ехал по одной из улиц Москвы на своем «Мерседесе». Хавбек не стал останавливаться, несмотря на зеленый сигнал светофора и переходящую улицу толпу. В результате авто спартаковца зацепило одного из пешеходов, которым оказался 29-летний гражданин США Майкл Коу Джон Эли.

Как заявила свидетельница происшествия, после случившегося водитель выскочил из машины и начал размахивать руками. Американец предпринял попытку убежать, но владелец «Мерседеса» догнал его и началась драка.

По словам Гулиева, причиной его агрессивного поведения стал удар прохожего по автомобилю.

Прибывшая на место полиция изъяла у водителя права, подтвердившие личность Гулиева.

В результате драки у американца оказался сломан нос, врачи оказали ему помощь. Вместе с игроком красно-белых он отправился в отделение полиции. Гулиев предложил американцу оплатить лечение, дал денег и несколько раз принес извинения. В ответ на это гражданин США написал заявление об отсутствии претензий к футболисту.

Гулиев купил свой «Мерседес» в конце 2018 года. За этот период он нарушил на нем правила более 200 раз [в основном это превышение скорости]. При этом часть штрафов до сих пор остается неоплаченной.