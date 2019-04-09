«Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться». Как сегодня судили футболистов

Заседание длилось почти восемь часов. Главные итоги.

Александр Кокорин и Павел Мамаев с октября прошлого года находятся в СИЗО. Несколько дней назад было объявлено, что футболисты пробудут там до 25 сентября. Вот что сегодня происходило на суде:

• Сначала сообщили, что футболисты прибыли в суд с личными вещами. Кроме того, на заседание приехали родственники обвиняемых, а также трое пострадавших. По поводу вещей оказалось вот так:

twit text — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 9 апреля 2019 г.

• Перед заседанием Мамаева спросили о возможном возвращении в сборную. «Когда находишься здесь, вопрос странноватый», – ответил игрок.

twit text — Pavel Puchkov (@p_puchkov) 9 апреля 2019 г.

• Начало затянулось более чем на полтора часа.

• Мамаев не признал предварительный сговор, Кокорин – обвинения в хулиганстве и побои водителю Соловчуку. Протасовицкий признал предварительный сговор, два удара Соловчуку, но отрекся от побоев Гайсину – держал за шею, что признал на очной ставке и сам потерпевший.

• Адвокат Кирилла Кокорина Барик считает, что хулиганства в кафе не было: «Кирилл был вынужден отстаивать свою честь. Да, это были побои, но не хулиганство. Они наоборот извинялись – говорили, что мы скоро уйдем. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость».

• Адвокат Александра Кокорина Ромашов считает, что Соловчук первым ударил Мамаева и К.Кокорина, а Пак – первым оскорбил. И еще: «А.Кокорин взял стул и подошел к столику Пака, чтобы подсесть к нему, но после оскорбления последовало рефлекторное движение и удар».

• Адвокат Мамаева Бушманов: «Повод для действий Мамаева был, сговора не было».

• Свидетель Григорян знаком несколько лет с Кокориным, он тоже присутствовал в компании. По его словам, все употребляли алкоголь. Потерпевших лично не знает. Рассказал, что происходило на улице с водителем Соловчуком: «В машине сидел, я сначала не обратил внимания. Я подошел, спросил у девочки – что случилось. Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он ответил: «Я таких петухов не повезу». Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла».

Вопросы свидетелю были в том числе и такие:

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 9 апреля 2019 г.

• У Григоряна нашли отличия в показаниях. Он не сказал следователям про то, что Пак оскорбил его компанию.

Заседание продолжается. Похоже, закончится еще не скоро.

twit text — Pavel Puchkov (@p_puchkov) 9 апреля 2019 г.

• Дали слово свидетельнице Екатерине Бобковой. Она сказала, что следователь на нее орал и пытался подсунуть информацию, которую она не говорила, а подписанные протоколы – правдивые.

В кафе по ее версии произошло следующее: «Он просто сидел. Потом ребята начали просто смеяться. Пели песенку «гангнам стайл». Он закрыл ноутбук и спросил: «Надо мной смеетесь»? Мы ему: «Нет, не над вами». Кокорин обернулся и сказал: «Извините, вы просто похожи на исполнителя этой песни». Тогда Пак сказал: «А вы похожи на кучку ушлeпков» (в оригинале – непечатное слово). Встал Саша Кокорин: «Кого ты назвал ушлeпком»? Пак отвечает: «Вас». И получилось то, что получилось».

• В конце дня пошли другие сложности.

twit text — Pavel Puchkov (@p_puchkov) 9 апреля 2019 г.

• Не все еще на сегодня! Никто не торопится на Лигу чемпионов. Выступил и третий свидетель – Игорь Краснов. Он незнаком с подсудимыми и потерпевшими. Видел всю ситуацию в кафе. О компании Кокорина и Мамаева: «Мне кажется, они вели себя вызывающе и мне было неприятно. После эпизода с Паком компания вела себя вызывающе и агрессивно. Призывали всех удалить видео с телефонов. В частности Александр Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться, «если тут есть смелые люди».

• И все-таки успели до футбола. Объявлен перерыв до завтра. 10 апреля, в среду, заседание будет продолжено в 12:00.