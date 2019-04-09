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    «Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться». Как сегодня судили футболистов


    3.5
    Голосов: 17
    09.04.2019 15:25
    Заседание длилось почти восемь часов. Главные итоги.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев с октября прошлого года находятся в СИЗО. Несколько дней назад было объявлено, что футболисты пробудут там до 25 сентября. Вот что сегодня происходило на суде:

    • Сначала сообщили, что футболисты прибыли в суд с личными вещами. Кроме того, на заседание приехали родственники обвиняемых, а также трое пострадавших. По поводу вещей оказалось вот так:

    • Перед заседанием Мамаева спросили о возможном возвращении в сборную. «Когда находишься здесь, вопрос странноватый», – ответил игрок.

    • Начало затянулось более чем на полтора часа.

    • Мамаев не признал предварительный сговор, Кокорин – обвинения в хулиганстве и побои водителю Соловчуку. Протасовицкий признал предварительный сговор, два удара Соловчуку, но отрекся от побоев Гайсину – держал за шею, что признал на очной ставке и сам потерпевший.

    • Адвокат Кирилла Кокорина Барик считает, что хулиганства в кафе не было: «Кирилл был вынужден отстаивать свою честь. Да, это были побои, но не хулиганство. Они наоборот извинялись – говорили, что мы скоро уйдем. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость».

    • Адвокат Александра Кокорина Ромашов считает, что Соловчук первым ударил Мамаева и К.Кокорина, а Пак – первым оскорбил. И еще: «А.Кокорин взял стул и подошел к столику Пака, чтобы подсесть к нему, но после оскорбления последовало рефлекторное движение и удар».

    • Адвокат Мамаева Бушманов: «Повод для действий Мамаева был, сговора не было».

    • Свидетель Григорян знаком несколько лет с Кокориным, он тоже присутствовал в компании. По его словам, все употребляли алкоголь. Потерпевших лично не знает. Рассказал, что происходило на улице с водителем Соловчуком: «В машине сидел, я сначала не обратил внимания. Я подошел, спросил у девочки – что случилось. Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он ответил: «Я таких петухов не повезу». Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла».

    Вопросы свидетелю были в том числе и такие:

    • У Григоряна нашли отличия в показаниях. Он не сказал следователям про то, что Пак оскорбил его компанию.

    Заседание продолжается. Похоже, закончится еще не скоро.

    • Дали слово свидетельнице Екатерине Бобковой. Она сказала, что следователь на нее орал и пытался подсунуть информацию, которую она не говорила, а подписанные протоколы – правдивые.

    В кафе по ее версии произошло следующее: «Он просто сидел. Потом ребята начали просто смеяться. Пели песенку «гангнам стайл». Он закрыл ноутбук и спросил: «Надо мной смеетесь»? Мы ему: «Нет, не над вами». Кокорин обернулся и сказал: «Извините, вы просто похожи на исполнителя этой песни». Тогда Пак сказал: «А вы похожи на кучку ушлeпков» (в оригинале – непечатное слово). Встал Саша Кокорин: «Кого ты назвал ушлeпком»? Пак отвечает: «Вас». И получилось то, что получилось».

    • В конце дня пошли другие сложности.

    • Не все еще на сегодня! Никто не торопится на Лигу чемпионов. Выступил и третий свидетель – Игорь Краснов. Он незнаком с подсудимыми и потерпевшими. Видел всю ситуацию в кафе. О компании Кокорина и Мамаева: «Мне кажется, они вели себя вызывающе и мне было неприятно. После эпизода с Паком компания вела себя вызывающе и агрессивно. Призывали всех удалить видео с телефонов. В частности Александр Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться, «если тут есть смелые люди».

    • И все-таки успели до футбола. Объявлен перерыв до завтра. 10 апреля, в среду, заседание будет продолжено в 12:00.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 17
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 17 апреля 2019, 21:37

      было бы совсем справедливо, если бы лет по 5 впаяли, может , что -то п оймут! А этого чиновника Пака, туда -же , пусть там мирятся !......без чиновника тоже не обошлось! По видео не скажешь, что они там раскаялись, значит по полной!

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 13 апреля 2019, 19:01

      Видимо, Кокорин был в *опу, если со всеми хотел разобраться.
      ДОСТАЛ УЖЕ ЭТОТ ФИЛЬМ ПРО ФУТБОЛИСТОВ-ДЕБИЛОВ!

      1
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      Рейтинг: +83

      Валя Ромашина 12 апреля 2019, 06:19

      Надоели они уже. Дали бы им по 10 лет и дело с концом.

      2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 11 апреля 2019, 09:28

      "взял стул и подошел к столику Пака, чтобы подсесть к нему" О, да. На видео прям видно, как он хотел подсесть )

      3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 10 апреля 2019, 21:30

      Да, а раньше казалось, что они поняли и осознали. Обломс, не поняли и не осознали. Однако есть шанс до осени.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 апреля 2019, 13:25

      Судя по их поведению, ни х.рена они не поняли! Когда их выпустят будут ходить героями и всем рассказывать какие они крутые, как их поступок все одобряли, как невинными в СИЗО сидели... ну а через какое-то время всё повторится по новой...

      11
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Старикан 10 апреля 2019, 15:35

      А кто их поступок одобряет? Они вроде и сами прощенья просят.... До приговора суда они невиновны, а сейчас находятся в СИЗО необоснованно.... Каша у вас в головушке.... А судить поведение .... Вас назначили судьей?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > Валерий1965 10 апреля 2019, 22:03

      Одобряют те, кто говорит, что они защищали свою честь и достоинство, а не устраивали беспределы в пьяном угаре... Я согласен с тем, что они сидят в СИЗО не обоснованно - им давно уже пора быть на зоне!

      6
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Старикан 11 апреля 2019, 00:12

      Согласен с тобой, просто жалеют их и держат в сизо...

      3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Старикан 13 апреля 2019, 18:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пока кокорина и мамаева судят на которых всем должно быть похер можно втихаря законы принимать важные для политиканов... Шоу мосгоон.

      -24
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 апреля 2019, 11:31

      Судя по их глупым улыбочкам, им пообещали, что скоро отпустят или "опустят".

      5
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 10 апреля 2019, 11:30

      > Он закрыл ноутбук и спросил: «Надо мной смеетесь»? Мы ему: «Нет, не над вами». Кокорин обернулся и сказал: «Извините, вы просто похожи на исполнителя этой песни»

      Хоспаде, какой бородатый наезд... Всем понятно, что смеялись над этим человеком, но решили выставить его лохом и якобы не над ним смеялись. Мля, мы так в 12-14 лет делали, всегда срабатывало.
      Ну что вы, разве можно за это судить. Подумаешь, посмеялись над человеком монголоидной расы за его внешность.
      А пели-то на каком языке?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 10 апреля 2019, 10:46

      Где видио? Почему их не исследуют???? Похоже законности и в суде не будет.....

      6
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Валерий1965 10 апреля 2019, 11:28

      Согласно АПК аудио и видео не являются доказательствами, только информацией. Суд уже всё исследовал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Валерий1965 10 апреля 2019, 13:03

      сочинят что нужно или что заказали

      5
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > general.lizyukov 10 апреля 2019, 15:27

      Да Вы знаток)))))) А какое отношение АПК к уголовному процессу имеет?))))) Суд исследует доказательства непосредственно в процессе судебного следствия

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Валерий1965 10 апреля 2019, 20:02

      Ну если ты этого не знаешь - вопросов нет. рассказывай дальше про видИо.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > general.lizyukov 11 апреля 2019, 00:14

      Тут уголовное производство идёт, а ты идёшь в другую стезю....

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > general.lizyukov 11 апреля 2019, 19:58

      Вот ты индюк тупой...

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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 апреля 2019, 10:39

      сидеть уркам до пенсии!

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