Новый кошмар Дэнни Дринкуотера.

Все помнят удивительный «Лестер»-2015/16, который выиграл чемпионат Англии с Клаудио Раньери.

Дэнни Дринкуотер был основным игроком клуба, задержался еще на сезон, дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, дебютировал в сборной Англии а затем обогатил «Лестер» почти на 40 миллионов евро, перебравшись в «Челси», который только что стал чемпионом.

Казалось, с 2017-го будет дальнейший прогресс – в топ-клубе его будет тренировать Антонио Конте, через год – ЧМ-2018, куда легче попасть не из «Лестера», а из «Челси». Удивительно, как у него все рухнуло с тех пор.

• В сезоне-2017/18 Дринкуотер сыграл 12 матчей в АПЛ, причем участвовал с первых минут в важных играх против «Ливерпуля», «МЮ» и «Ман Сити». Но да, всего лишь 12 игр, причем из части сезона 2018 года – провел только три.

• Еще была история с отказом выступать за сборную Англии. «С таким отношением его больше не надо вызывать», – рассердился легендарный Алан Ширер. Гарет Саутгейт объяснил – Дринкуотер не был уверен в своих физических кондициях, так как редко играет в «Челси», поэтому тренер сборной это решение понял и принял. Только с тех пор на Дринкуотера в команде и правда больше не рассчитывали.

• Сезон-2018/19 – ноль матчей в АПЛ за «Челси» после прихода Маурицио Сарри. Дэнни выпустили на полчаса в проигранном Суперкубке против «Ман Сити», а потом про него забыли напрочь. Причем Дринкуотера даже не заявили на Лигу Европы, где Сарри любил экспериментировать с резервистами. «Его проблема – только мой стиль игры. Он подходит для игры с двумя хавбеками, потому что в схеме с тремя он уже не является центральным», – объяснял тренер.

• Ноль матчей, зато один скандал. В апреле 2019-го Дринкуотер в нетрезвом состоянии врезался на своей машине в другой автомобиль, все участники ДТП получили незначительные повреждения. Оказалось, алкоголь в крови игрока превышал допустимую норму в 2,5 раза. По решению суда у футболиста забрали права на 20 месяцев, заодно его привлекли к 70 часам общественных работ.

• Не прошло и полугода, как Дэнни снова вляпался в историю с алкоголем. На сезон-2019/20 Дринкуотера отправили в аренду в «Бернли», где он пока сыграл лишь в матче Кубка лиги, а во время паузы на игры сборных отправился отметить день рождения друга в одном из манчестерских пабов.

Кончилось плохо – Дринкуотер напился, начал приставать к девушке игрока клуба «Сканторп», его выгнали из паба, а уже на улице футболиста «Бернли» избили шесть человек. В результате Дэнни получил ушибы лица и рук, у него разрыв связок голеностопного сустава. Драка оставит Дринкуотера без футбола примерно на месяц.

The Sun, ссылаясь на свои источники, пишет, что Дринкуотер сам не слишком помнит, что вообще произошло. Следующим утром, увидев себя в зеркале, он пришел в ужас, так как понимал, как негативно отреагирует клуб. Потом Дэнни улетел в Испанию. В клубе он объяснил свой внешний вид тем, что на него напали. «Бернли» сообщил, что Дринкуотер получил травму.

Игрок боится реакции Шона Дайча и того, что в него перестанут верить в клубе. Впрочем, играть ближайший месяц он не сможет в любом случае.