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    • «Торпедо» объявило о назначении Ари, который нацелился вернуть клуб в РПЛ

    «Торпедо» объявило о назначении Ари, который нацелился вернуть клуб в РПЛ

    «Торпедо» подтвердило назначение 38-летнего Ари на пост спортивного директора клуба.

    Экс-футболист сборной России рассказал о своих задачах на новом месте работы.

    – Вы долгое время совместно работали с [главным тренером] Олегом Кононовым. Как вам поступило предложение от клуба?

    – Предложение присоединиться к «Торпедо» поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень тeплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич – моим тренером.

    Не скрою, у меня были определeнные сомнения, потому что я ещe являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьeзный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе. Ещe раз хочу поблагодарить за доверие [владельца клуба] Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб «Торпедо».

    – Вам прекрасна знакома Россия: вы имеете российское гражданство, выступали за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в 2018 году успели даже провести 2 матча за национальную сборную нашей страны. Какие задачи в «Торпедо» поставило перед вами руководство клуба, главный тренер?

    – С самых первых моих посещений матчей «Торпедо» я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов – на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов.

    Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путeвку в РПЛ.

    Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

    – Какие будут ваши первые шаги после близкого знакомства с футболистами?

    – Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своeм подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого.

    – Рады ли возвращению в Россию и новому профессиональному вызову? Что будет самым главным лично для Вас в ближайшие месяцы?

    – Я счастлив вернуться в Россию, пусть и в другом амплуа. Главное, что моя деятельность связана с футболом, который я очень люблю. В России я провeл большую часть своей игровой карьеры и не сомневаюсь, что не подведу клуб теперь уже в роли спортивного директора.

    – Стоит ли ожидать появления южноамериканских футболистов в «Торпедо» в ближайшее трансферное окно?

    – Конечно, всe возможно. Мы будем проводить совместный анализ с тренерским штабом и решать, какие именно позиции потребуют усиления.

    • 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
    • После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
    • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    03.12.2024 16:14
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    Комментарии (3)
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    Mirak92
    1733234342
    На готовенькое любой дурак горазд. Вернуть нацелен мля
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    Интерес
    1733236700
    ПОхоже на присоединение Франции,Румынии,Болгарии,Венгрии,Словакии и т.д.к коалиции победителей во Второй мировой войне. "Шёл апрель 1945 года,советские войска замкнули кольцо окружения вокруг Берлина".
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    The only one
    1733238233
    дай бог, чтобы всё получилось...
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