«Торпедо» объявило о назначении Ари, который нацелился вернуть клуб в РПЛ

«Торпедо» подтвердило назначение 38-летнего Ари на пост спортивного директора клуба.

Экс-футболист сборной России рассказал о своих задачах на новом месте работы.

– Вы долгое время совместно работали с [главным тренером] Олегом Кононовым. Как вам поступило предложение от клуба?

– Предложение присоединиться к «Торпедо» поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень тeплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич – моим тренером.

Не скрою, у меня были определeнные сомнения, потому что я ещe являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьeзный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе. Ещe раз хочу поблагодарить за доверие [владельца клуба] Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб «Торпедо».

– Вам прекрасна знакома Россия: вы имеете российское гражданство, выступали за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в 2018 году успели даже провести 2 матча за национальную сборную нашей страны. Какие задачи в «Торпедо» поставило перед вами руководство клуба, главный тренер?

– С самых первых моих посещений матчей «Торпедо» я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов – на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов.

Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путeвку в РПЛ.

Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

– Какие будут ваши первые шаги после близкого знакомства с футболистами?

– Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своeм подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого.

– Рады ли возвращению в Россию и новому профессиональному вызову? Что будет самым главным лично для Вас в ближайшие месяцы?

– Я счастлив вернуться в Россию, пусть и в другом амплуа. Главное, что моя деятельность связана с футболом, который я очень люблю. В России я провeл большую часть своей игровой карьеры и не сомневаюсь, что не подведу клуб теперь уже в роли спортивного директора.

– Стоит ли ожидать появления южноамериканских футболистов в «Торпедо» в ближайшее трансферное окно?

– Конечно, всe возможно. Мы будем проводить совместный анализ с тренерским штабом и решать, какие именно позиции потребуют усиления.